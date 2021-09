Subprefectul Ovidiu Drăgănescu așteaptă o ”extensie” a funcției

Subprefectul Ovidiu Drăgănescu ar putea deveni noul prefect al județului Timiș. Avansarea vine ca urmare a ieșirii USR PLUS de la guvernare, lucru ce ar presupune, cel puțin teoretic, demisia prefecților acestui partid, printre care este și cazul celui din Timiș.

Or, într-o astfel de situație, este de așteptat ca funcția de prefect să fie preluată de actualul subprefect, Ovidiu Drăgănescu, reactivat după o îndelungă pauză forțată. Acesta are multe atuu-ri de partea sa (vechime în PNL, notorietate, anvergură, chiar și charismă), însă are și un mare handicap, care ar putea vulnerabiliza întreg partidul.

Drăgănescu a fost înregistrat în 2009, când urma să fie înlăturat din funcție din motive de schimbări politice, în timp ce încerca să-și negocieze prin metode neortodoxe păstrarea în funcție măcar pentru o perioadă de timp. Prefectul de atunci vorbea în înregistrare de o ”extensie pentru 30 de zile”, perioadă pentru care era dispus să ofere suma de 25.000 de euro reporterului sub acoperire.

Banii ar fi urmat să ajungă la Traian Băsescu, președintele României din acea perioadă. La vremea respectivă, s-a speculat că Ovidiu Drăgănescu ar fi avut nevoie de acea ”extensie” pentru a-și securiza unele afaceri imobiliare.