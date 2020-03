Şofer băut, fără permis și plecat din izolare, prins de poliţie în vestul ţării

Un șofer băut, care nu avea permis și care a încălcat regulile izolării la domiciliu în caz de coronavirus, a fost prins de polițiști în Petroșani. Tânărul de 33 de ani a fost amendat cu 5 mii de lei.

Incidentul s-a produs sâmbătă seară, în Petroșani. Tânărul a fost oprit de un echipaj de poliție, care a descoperit că șoferul era băut, nu avea permis și, în plus, plecase din izolare de la domiciliu.

Vă prezentăm integral comunicatul polițiștilor din Petroșani:

”În data de 21 martie 2020, în jurul orei 23:00 polițiștii Biroului de Ordine Publică Petroșani au depistat un bărbat de 33 de ani, din Petroșani, care conducea un autoturism pe strada Dărănești, din municipiul Petroșani. Bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice. aparatul etilotest indicând o concentrație de 0,73 mg / l., alcool pur în aerul expirat. De asemenea, în urma verificărilor în bazele de date, polițiștii au stabilit faptul că acesta nu posedă permis de conducere. In urma verificărilor în bazele de date ale DSP Hunedoara, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul figura cu măsura izolării la domiciliu, din data de 11.03.2020. In cauză, politistii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unei vehicul fără a poseda permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice. Cel in cauza a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5000 lei, conform Ordonanței Militare nr. 1 din 2020”.

Sursa: observator.tv