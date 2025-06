Simonis, despre premier USR: Va fi complicat de digerat în PSD un prim-ministru de la al treilea partid din România

Orice discuție despre un Guvern trebuie plecată de la o majoritate în jurul unui prim-ministru de la PSD, spune președintele CJ Timiș, Alfred Simonis. Despre un posibil premier de la USR, afirmă că ar fi greu de digerat de PSD, iar despre Bolojan, că „nu există nici un om providențial”.

Orice discuție despre un Guvern trebuie plecată de la o majoritate în jurul unui prim-ministru de la PSD, spune la RFI președintele CJ Timiș, social-democratul Alfred Simonis, care precizează că vorbește în nume personal.

„Nu cred că apare Mesia pe undeva și trebuie să picăm toți pe spate”, declară el.

Simonis afirmă că „dacă se ajunge la o altă formulă, asta-i o chestiune care trebuie să fie rezultatul negocierii”. El spune pe de altă parte că „nu trebuie să vorbim încă de majorări de taxe”.

Social-democratul insistă pe reducerea cheltuielilor bugetare: „O colectare mai bună, o eficientizare a investițiilor, pentru că poate că am pornit prea multe în același timp și poate că o discuție despre cât de importantă este fiecare dintre ele ar putea fi purtată, restructurări, pentru că e adevărat că avem un aparat bugetar stufos și sunt de acord că trebuie să intervenim și să facem niște restructurări, sunt prea multe instituții, care dau prea multe avize, multe taie frunză la câini. Cred însă că nu trebuie să vorbim încă de majorări de taxe”.

Întrebat dacă PSD ar accepta să facă parte dintr-un Guvern condus de Ilie Bolojan (PNL), președintele CJ Timiș a explicat: „PSD-ul nu a decis în acest sens, eu nu vreau să vorbesc în numele PSD-ului, pot vorbi în numele meu. Cred că e foarte complicat, deși înțeleg legitimitatea dată de vot domnului Nicușor Dan în aceste săptămâni, dar eu am votat cu Nicușor Dan nu ca să fie domnul Bolojan prim-ministru, eu am votat cu Nicușor Dan anti-Simion și ca mine, încă unu-două milioane de pesediști, prin urmare, nu toate voturile alea au fost date pentru un tandem Nicușor Dan-Ilie Bolojan. Nu exclud nici un fel de scenariu, nici nu-l vehiculez ca fiind posibil. Cred că va fi complicat de digerat în PSD și am mai spus asta, un prim-ministru de la alt partid, de la al treilea partid din România, în condițiile în care noi suntem primul partid din România”.

Despre Ilie Bolojan, Simonis spune că „nu există nici un om providențial” și că, de altfel, nu crede în oameni politici providențiali.

„Nu există nici un om providențial aici. Să știți că și în PSD sunt oameni care pot face aceleași reforme și le fac în PSD, cum le-a făcut și domnul Bolojan la Bihor sau cum le poate face la Guvern. De aia, nu cred că apare Mesia pe undeva și trebuie să picăm toți pe spate. În același timp, avem respect pentru domnul Bolojan, cred că nimeni nu spune nimic de domnia sa, nu-l critică nimeni, nimeni nu-i contestă anumite merite, dar nici nu putem să ne dăm toți la o parte, să vină domnia sa, pentru că nu așa funcționează în politică”.

CITEŞTE ŞI: Dominic Fritz a anunțat că va candida la conducerea USR

Social-democratul vorbește în nume personal și precizează că „în acest moment, orice discuție despre un Guvern trebuie plecată de la o majoritate în jurul unui prim-ministru de la PSD și dacă se ajunge la o altă formulă la finalul negocierii, asta-i o chestiune care trebuie să fie rezultatul negocierii”.

(sursa: Mediafax)

Sursa foto: RFI