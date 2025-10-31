Simona Halep, invitată la Turneul Campioanelor

Turneul Campioanelor la tenis feminin debutează sâmbătă, la Riyad. La marea competiție va fi prezentă și românca Simona Halep, anunțul fiind făcut pe rețelele de socializare. La Riyad, Simona urmează să îndeplinească rolul de ambasadoare.

„Bună, tuturor! Aici Simona Halep. Sunt încântată să fac parte din Turneul Campioanelor de la Riyad, în acest an. Este un eveniment atât de special, care reunește cele mai bune jucătoare de tenis din lume, pe o scenă nouă. Asigurați-vă că vă luați biletele și veniți să experimentați acest turneu fantastic alături de noi”, este mesajul transmis de Simona Halep.

Ea nu va merge la Riyad doar pentru a se uita la meciuri, ci va fi una dintre cele patru ambasadoare, alături de Angelique Kerber, Ons Jabeur și Garbine Muguruza, iberica fiind chiar directoarea turneului. Cele patru vor fi nevoite să promoveze Turneul Campioanelor și vor avea sesiuni de autografe și poze cu fanii prezenți la competiție.

Astfel, Simona Halep revine la competiția care pune punct sezonului, dar de data aceasta din postura de ambasadoare. De-a lungul carierei, românca a fost prezentă de cinci ori la Turneul Campioanelor. La prima participare, ea a ajuns în finală, pierzând în fața Serenei Williams.

Programul primelor două zile la Turneul Campioanelor din acest an este următorul – sâmbătă: Iga Swiatek – Madison Keys (ora 17:00); Amanda Anisimova – Elena Rybakina (ora 19:00); duminică: Aryna Sabalenka – Jasmine Paolini (ora 16:00); Coco Gauff – Jessica Pegula (ora 18:00).