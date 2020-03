Schița răspândirii coronavirusului în România, realizată de un medic. Cine pe cine a infectat, caz cu caz

Un medic a realizat, pe baza datelor furnizate de Ministerul Sănătății, o schiță a modului în care s-a răspândit coronavirusul în România, până la cazul 89. CITEȘTE ȘI: Teatrul românesc este în doliu. O mare actriță a plecat dintre noi

Potrivit medicului Victorița Tudosie, schița reflectă modul în care virusul s-a răspândit în cazul persoanelor care au respectat autoizolarea sau măsurile de carantină impuse și în cazul celor care nu au respectat aceste cerințe, notează stirileprotv.ro.

“Situația primelor 70 de cazuri de coronaviroză din Romania. A se observa diferența dintre cazurile unde a fost respectată autoizolarea versus cele în care nu a fost respectată!!! Acțiunile fiecărui om contează mai mult decât reușim noi să ne imaginăm pentru stoparea răspândirii! ps. Urmările iresponsabilității domnului Chițac le vom vedea d-abia în următoarele zile. (Este realizat pe baza informațiilor de pe pagina MS. Îmi cer scuze pentru eventualele inadvertențe)

Later edit: Am adăugat o formă mai simplă, dar in format digital, completată pana la cazul nr 89″, se arată pe pagina de Facebook a medicului Victorița Tudosie.

