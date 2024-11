Sascha Goetzel revine la pupitrul dirijoral al Sălii Capitol și propune publicului o lucrare în primă audiție

După marele concert din deschiderea stagiunii, maestrul Sascha Goetzel – Dirijor în Rezidență a Filarmonicii Banatul în Stagiunea 2024/2025, se întoarce la Timișoara pentru a dirija concertul simfonic de vineri, 22 noiembrie 2024, pentru care a ales un program special.

Vom audia Dansurile Populare Românești, Sz. 68, BB 76 de Béla Bartók, unul dintre cei mai mari compozitori ai secolului XX. Acesta reinterpretează cu măiestrie folclorul, aducând astfel la viață tradiții muzicale autentice.

Urmează Concertul pentru vioară și orchestră în re major, op. 35 de P. I. Ceaikovski, una dintre cele mai importante lucrări pentru vioară, cunoscută pentru bogăția sa emoțională și tehnica virtuoasă. Solistă va fi talentata violonistă Alexandra Conunova, recunoscută pentru pasiunea și sensibilitatea cu care interpretează.

În final, audiem o piesă în primă audiție – Fantezia pentru orchestră „Die Seejungfrau” de A. Zemlinsky, inspirată din povestea „Mica sirenă” de Hans Christian Andersen.

Biletele se găsesc pe site-ul Filarmonicii Banatul Timișoara, la casierie și pe myticket.ro: https://shorturl.at/LKGws

SASCHA GOETZEL

O prezență muzicală dinamică, carismatică și convingătoare pe podium, SASCHA GOETZEL este un dirijor remarcabil de orchestră, director artistic creativ, antreprenor, pedadog și ambasador al muzicienilor și artiștilor. La sfârșitul anului 2021, a fost numit director muzical al Orchestrei Nationale des Pays de la Loire, post pe care îl preia pentru un mandat inițial de patru ani, începând din septembrie 2022. În plus, a fost numit în funcția de director muzical al NYO-CAN, Orchestra Națională de Tineret din Canada, începând din vara anului 2022.

Timp de 11 stagiuni, cât a fost dirijor principal și director artistic al Orchestrei Filarmonicii Borusan din Istanbul, a contribuit semnificativ la dezvoltarea ansamblului. Programarea sa imaginativă, înregistrările premiate și spectacolele lăudate pe scară largă – inclusiv turneele la Festivalul de la Salzburg, BBC Proms, Royal Concertgebouw, Musikverein din Viena, Théâtre des Champs-Elysées și Hong Kong Arts Festival – sunt printre realizările sale notabile.

Pe lângă funcțiile sale de director muzical la ONPL în Franța și NYO-Canada, Goetzel deține în prezent funcția de dirijor invitat principal al Filarmonicii din Sofia și contribuind la dezvoltarea ansamblului și creșterea prestigiului acesteia. Goetzel a apărut alături de orchestra precum: Orchestra Simfonică NHK, Orchestra Simfonică din München, Orchestra Filarmonică din Londra, Filarmonica din Dresda, Orchestra Filarmonică din Israel, Orchestra Filarmonică Radio din Țările de Jos, Orchestra Națională a Franței, Orchestra National des Pays de la Loire, precum și Royal Philharmonic Orchestra, Tonkünstler Orchestra, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Orchestra National de Bordeaux-Aquitaine și Radio Symphony Orchestra din Viena — colaborând cu soliști importanți, precum Daniil Trifonov, Joyce Di Donato, Yuja Wang, Maxim Vengerov, Julian Rachlin, Anna Netrebko, Renee Fleming, Brandford Marsalis, Ian Bostridge și Murray Perahia, printre mulți alții.

În 2014, și-a făcut debutul în mod grandios la Opera de Stat din Viena dirijând Le Nozze di Figaro, fiind rechemat de șase ori pentru Fledermaus, La Bohème, Don Giovanni, Rigoletto, Magic Flute și Rosenkavalier. Goetzel a mai apărut la Teatrul Mariinsky, Opera din Zürich, Compania de Operă Tokyo Nikikai în Bunka Kaikan din Tokyo, Opéra de Rennes, Wiener Volksoper și Opéra de Montpellier.

Goetzel și Orchestra Filarmonicii Borusan din Istanbul au lansat mai multe albume premiate alături de casele de discuri Deutsche Grammophon, Onyx și Warner, cu lucrări de Turnage, Ceaikovski, Berlioz, Bizet, Rimsky-Korsakov, Respighi, Hindemith și Schmitt. Angajat în educația muzicală și un ambasador al artelor în general, Goetzel este, de asemenea, cofondator și director de creație șef al Vienna Art Network, o nouă platformă digitală care sprijină muzicienii și artiștii independenți; Director artistic al Music for Peace (El Sistema-Turcia); mentor pentru tinerii dirijori în dezvoltare din cadrul programului norvegian Dirigentloftet și director și cofondator al Opera by the Fjord, o academie inovatoare și un festival pentru cântăreți și instrumentiști aspiranți, în parteneriat cu Opera Națională din Bergen.

Născut și crescut la Viena, Goetzel s-a format ca violonist și și-a început studiile cu Richard Österreicher în Austria și Jorma Panula la Academia Sibelius. Și-a continuat educația în Statele Unite, lucrând cu Seiji Ozawa, Riccardo Muti, Andre Previn, Zubin Mehta și Bernhard Haitink. Pe lângă cursurile urmate la Universitatea de Muzică din Graz și la Colegiul Brooklyn, Goetzel a fost colaborator al Festivalului de Muzică Tanglewood timp de două veri. A fost, de asemenea, dirijor principal invitat al Filarmonicii Kanagawa (2013-2017) și al Orchestrei Simfonice de Bretagne (2012-2015), precum și dirijor principal al Orchestrei Simfonice Kuopio, din Finlanda (2006-2012).

ALEXANDRA CONUNOVA

Distinsă cu Premiul I la Concursul de vioară „Joseph Joachim” de la Hanovra și laureată la cea de-a XV-a Ediție a Concursului Internațional „P. I. Ceaikovski” de la Moscova și a Concursului Internațional de vioară din Singapore, ALEXANDRA CONUNOVA este recunoscută pentru virtuozitatea ei, tonul cald, gama impresionantă de culori și tehnica impecabilă. De asemenea, a primit prestigioasa bursă din partea Borletti-Buittoni Trust din Londra.

Alexandra Conunova a concertat alături de multe dintre orchestrele internaționale de top, cum ar fi Orchestre de Paris, Mahler Chamber Orchestra, NDR Radiophilharmonie, Orchestre de la Suisse Romande, Orchestra della Svizzera Italiana, Paris Chamber Orchestra, Mariinsky Orchestra, Russian National Orchestra, NFOR, Orchestra Teatro Regio Torino, Barcelona Symphony ș.a.

Violonista colaborează frecvent cu dirijori precum A. Manze, L. Foster, J-P. Saraste, T. Currentzis, G. Noseda, L. Langree, A. Poga, J. Weilerstein, M. Pletnev, L. Equilbey, A. Manacorda, C. Zacharias, D. Hindoyan, J. Nott, P. Bleuse, D. Ward, O. Lyniv și J. Mallwitz.

După debutul de succes din vara anului 2022 la Festivalul de la Tivoli cântând/dirijând „Cele patru anotimpuri” de Vivaldi și Piazzolla, Alexandra a fost reinvitată de Filarmonica din Copenhaga în primăvara anului 2024, pentru a interpreta „Concerto da Camera” de Arthur Lourie.

Alte momente importante din stagiunea trecută includ turneul cu Orchestra „Insula” din Spania, revenirea la Simfonia Nuremberg și Simfonia Aalborg, precum și debutul cu Filarmonica Oxford, Filarmonica Borusan, Orchestra Metropolitană din Tokyo, Filarmonica din Belgrad, Simfonia Kristiansand, Simfonia Odense, Mexico National Symphony Orchestra și la seria de recitaluri din cadrul San Francisco Symphony Spotlight.

Stagiunea 2024-25 aduce participarea Alexandrei Conunova la Festivalul de la Verbier, debutul la Filarmonica de Bologna, Filarmonica Essen, BR Rundfunkorchester, Filarmonica „G. Enescu”, PhilZuid, Filarmonica Slovacă, Simfonia Macao, Filarmonica Banatul Timișoara, Orquesta de Granada, precum și reîntoarcerea la Orchestra Simfonică din Barcelona, ​​ Orchestra Simfonică din Nürnberg, Filarmonica NFM Wrocław, Orquesta de les Illes Balears și Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Alexandra Conunova va debuta cu „Zagreb Soloists” cântând/dirijând un program care include lucrări de Elgar, Mendelssohn și Piazzolla; va susține un turneu cu Christian Zacharias, la Paris, Prades, Bourgogne, Court, Gstaad, Berna, Sion și Padova; va interpreta, de asemenea, Triplul Concert de Beethoven cu Pablo Ferrández și Dmitry Shishkin la Festivalul „A. Dvořák” de la Praga sub conducerea lui Ingo Metzmacher.

Prima înregistrare a Alexandrei a Sonatelor pentru vioară de Prokofiev cu Michail Lifits, la Aparté, a fost primită cu multe aprecieri: „Această înregistrare o dezvăluie pe Conunova ca un artist important – atât în ​​ceea ce privește siguranța tehnică, cât și îndrăzneala interpretativă…” (Gramophone); „… acesta este deja un candidat pentru unul dintre cele mai bune discuri ale anului” (The Strad).

În toamna anului 2020, violonista a înregistrat și lansat albumul „Four Seasons” și la casa de discuri „Aparté”, obținând recenzii excelente: „Interpretarea ei este atât de fabuloasă: fluiditatea tonurilor calde, ușurința virtuozității sale; gama ei de articulații, culoare și umbrire; spontaneitatea subtilă; modelarea naturală a sunetelor” (Gramophone).

În ultimii ani, Alexandra Conunova a avut plăcerea de a lucra cu unul dintre profesorii de top din lume, Eduard Wulfson, la Geneva.

Alexandra Conunova cântă la o vioară construită de Giovanni Battista Guadagnini (1785).

