S-a terminat! Vasile de la primărie l-a dat afară pe Vasile de la CJT

PNL Timiş a rămas fără unul dintre liderii importanţi din ultima vreme. Dezamăgit de politica promovată de Nicolae Robu, Marian Vasile, fost vicepreşedinte al filialei, dar şi al Consiliului Judeţean Timiş, a demisionat din PNL.

„Motivele retragerii mele din PNL au la bază faptul că, de mai mulți ani, nu am mai rezonat cu valorile și abordările conducerii PNL Timiș. De altfel, mulți timișeni de bună-credință, înzestrați cu luciditatea necesară pentru a înțelege și anticipa direcția în care duc gravele derapaje ale actualei conduceri, dar și cu respect pentru ideologia acestui partid istoric, mi-au semnalat în decursul ultimilor câțiva ani – cu îngrijorare și amărăciune – o serie de aspecte și atitudini asupra cărora nu doresc să insist, dar care sunt, cred, de domeniul evidenței.

O parte semnificativă din parcursul meu de până acum este legat de acest partid și de această filială, în care am muncit energic și cu convingere, am dăruit și mi-am adus contribuția la păstrarea curată și benefică a ”ADN-ului” organizațional, canalizându-mi totodată acțiunile către un act administrativ competent, pragmatic, responsabil și centrat în primul rând pe interesul cetățenilor. Consider însă că acum este momentul să merg mai departe.

Obiectivele pe care le am în vedere vizează o construcție modernă, trainică, la adevăratul potențial al comunităților noastre, care să nu fie constrânse de nivelul de aplatizare auto-suficientă la care au ajuns în prezent dezvoltarea locală și județeană„, a precizat Marian Vasile într-un comunicat de presă.

În urmă cu câţiva ani, pe când ocupa fotoliul de vicepreşedinte al CJT, Vasile era văzut ca unul dintre politicienii de viitor ai PNL Timiş. Destinul a făcut ca liderul Nicoale Robu să-l aprecieze mai mult pe un alt Vasile, şoferul personal al primarului, declarat cel mai conştiincios angajat cu care Robu a relaţionat.