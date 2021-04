S-a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Cei care vin din ele trebuie să stea 14 zile în carantină

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a adoptat, în şedinţa de joi, Hotărârea nr. 22 ce actualizează, printre altele, lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Persoanele care vin din aceste zone vor intra automat în carantină pe teritoriul României, timp de două săptămâni. Documentul a fost aprobat în ședința de Guvern

Pe listă intră Turcia, una din țările preferate de turiștii români

Decizia CNSU intră în vigoare pe data de 13 aprilie 2021

„Prin acest act se propune prelungirea stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. De asemenea, a fost aprobată lista ţărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea”, a transmis, joi, CNSU.

Astfel, pe actuala listă se regăsesc:

Curaçao

Bonaire, Saint Eustatius and Saba

San Marino

Ungaria

Uruguay

Estonia

Polonia

Serbia

Iordania

Bermuda

Wallis and Futuna

Andorra

Muntenegru

Aruba

Cehia

Franța

Bahrain

Suedia

Bulgaria

Macedonia de Nord

Bosnia and Herzegovina

Slovenia

Kosovo

Cipru

Isle of Man

Liban

Olanda

Turcia

Palestina

Croatia

Belgia

Seychelles

Republica Moldova

Chile

Austria

Italia

Monaco

Luxemburg

Ucraina

Brazilia

Puerto Rico

Armenia

Kuweit

Africa de Sud