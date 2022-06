România va produce baterii pentru mașini electrice,” într-o megafabrică”, spune ministrul economiei

România va produce baterii pentru mașini electrice,” într-o megafabrică”, anunță ministrul economiei

După ce a pierdut startul în mai multe proiecte europene dedicate noilor tehnologii pentru industria auto, România va intra pe piața bateriilor și microelectronicii pentru mașini electrice.

O megafabrică de baterii pentru mașini electrice urmează să fie construită în România, spune ministrul Economiei Florin Spătaru.

Aceasta se întâmplă în condițiile în care România, subliniază chiar ministrul, a ignorat ofertele de participare la două proiecte europene de dezvoltare a acestei industrii, prin programul IPCEI, deși peste un sfert din produsul intern brut al țării vine din sectorul auto, a precizat ministrul, la o conferință despre decarbonizarea economiei, organizată cu sprijinul Ambasadei Germaniei și al mai multor companii germane prezente în România.

IPCEI – sau Proiecte Importante Europene de Interes Comun – este un program strategic al Comisiei Europene care finanțează inovația în segmente economice cu impact major.

„Au fost două proiecte la care România nici nu s-a declarat interesată. Am reușit pe ultima sută de metri să acoperim un sector al microelectronicii, prin primul proiect IPCEI din care România face parte.

Vom avea investiții în industria bateriilor, într-o megafabrică”, a declarat Spătaru, care a explicat că, din motive de negociere a contractului, aflat în fază de finalizare, nu poate încă oferi detalii.

Există și un memorandum între autoritățile guvernamentale și mediul universitar pentru dezvoltarea unei curricule pentru acest segment inovativ din industria auto.

„Dacă nu aducem aproape producția cu partea de cercetare-dezvoltare nu reușim să creăm acest ecosistem”.

„Industria auto are nevoie de cupru, magneziu pentru producția de aluminiu, are nevoie de pământuri rare pentru motoarele electrice, are nevoie de baterii și semiconductori” iar autoritățile române încearcă să le dezvolte, mobilizând mediul privat, a punctat Florin Spătaru.

Ministrul a vorbit la conferința „Decarbonizarea economiei românești”, organizată de asociația non-profit Ambasada Sustenabilității în România, la care au mai participat reprezentanți ai Băncii Europene de Investiții și ai IVU, instituție germană specializată în tehnologia transporturilor, conform dw.com.