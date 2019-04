Români bătuţi măr de poliţişti, în centrul Madridului. Agenţii şi-au demonstrat măiestria pe figurile românilor (Video)

View this post on Instagram

Atenție, imagini cu violență fizică! Mai mulți rromi s-au luat la bătaie de curând în centrul Madridului pentru dreptul de a cerși în zona respectivă. Polițiștii spanioli au acționat în forță penteu a-i despărți, lovindu-i cu picioarele și batoanele de cauciuc. Cum vi se pare intervenția? 😀 Sursa video mailonline.com