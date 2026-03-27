Restricții de circulație în Timișoara, în vederea lucrărilor la infrastructura rețelelor de utilități

Restricții de circulație în Timișoara, timp de două luni, în vederea lucrărilor la infrastructura rețelelor de utilități.

La solicitarea companiei Del Gaz, comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea circulației rutiere în mai multe zone din oraș, începând de luni, 30.03.2026, în vederea refacerii infrastructurii de gaze naturale.

Astfel, circulația rutieră va fi restricționată pe strada Eroii de la Păuliș, în perioada 30.03.2026 – 30.05.2026, în vederea execuției lucrărilor de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale cu presiune redusă.

Cu același scop, traficul rutier va fi restricționat și pe strada Salcâmilor, în perioada 30.03.2026 – 30.06.2026.

De asemenea, la solicitarea Asociației „Darul Vieții”, traficul rutier va fi restricționat sâmbătă, 28.03.2026, în intervalul orar 11:30 – 15:00, în vederea organizării unui marș, în cadrul campaniei de promovare a dreptului la viață pentru copilul nenăscut și afirmarea valorilor vieții umane. Traseul pe care se vor aplica restricțiile este: strada Gheorghe Doja – Piața Nicolae Bălcescu – Bulevardul Mihai Viteazu – strada 20 Decembrie 1989 – Bulevardul Regele Ferdinand – oprire timp de o jumătate de oră în fața Catedralei Mitropolitane – strada 20 Decembrie 1989 – Bulevardul I.C. Brătianu – Bulevardul Revoluției din 1989 – Prefectura Județului Timiș.