97 de milioane de lei, finanțare europeană pentru Magistrala Verde – Calea Şagului. A fost semnat contractul

Primarul Dominic Fritz a semnat contractul de finanțare europeană pentru Magistrala Verde.

Investiția, care acoperă Calea Șagului, de la pasajul de intrare în oraș până la Piața Mocioni, permite prioritizarea transportului public prin benzi dedicate, asigură două benzi auto pe sens pe mai bine de 80% din lungime și reduce poluarea.

Primăria Municipiului Timișoara accesează 97,3 milioane de lei prin Programul Regional Vest 2021-2027, gestionat de ADR Vest, și contribuie cu 61 de milioane de lei din bugetul local, a transmis municipalitatea.

„Proiectul Magistralei Verzi reconfigurează peste 114.000 de metri pătrați de spațiu urban, din care jumătate carosabil. Pentru a reduce poluarea urbană, pe traseul Calea Șagului – Piața Maria, pe ambele sensuri, Magistrala, dar și regenerarea zonei Mocioni, asigură amenajarea unei benzi dedicate transportului public, cu excepția tronsonului Strada Dr. Pavel V. Ungureanu – Strada Eneas.

Configurarea benzilor auto va fi adaptată fiecărui tronson, în funcție de spațiul disponibil: două benzi auto pe sens de la Shopping City până la intersecția cu Bulevardul Dragalina, respectiv o bandă pe sens de la Bulevardul Dragalina până la podul Maria” – Primăria Timişoara.

Totodată, aproape 20.000 de metri pătrați de trotuare vor fi reamenajați cu finisaje de calitate – piatră naturală și pavaj modern.

Proiectul Primăriei Municipiului Timișoara prevede și creșterea zonei verzi de la circa 14.000 de metri pătrați la peste 16.000 metri pătrați.

Valoarea totală a investiției pentru Magistrala Verde Calea Șagului este de 158,3 milioane de lei, din care 97,3 milioane lei fonduri europene și 61 milioane lei co-finanțarea Primăriei. Finanțarea europeană este asigurată prin Programul Regional (PR) Vest 2021-2027, Intervenția Regională 5.1B – Decongestionare trafic.