Şoferi beţi la volan: unul avea o alcoolemie de 3,53 g/l, altul s-a oprit într-un stâlp, în timp ce fugea de poliţie

Polițiștii hunedoreni continuă acțiunile preventive și de control în trafic, având ca scop creșterea siguranței rutiere și depistarea conducătorilor auto care reprezintă un pericol pentru ceilalți participanți la trafic. În urma acestor activități, au fost constatate două infracțiuni la regimul rutier.

Un prim caz a fost înregistrat în seara de 23 martie 2026, în jurul orei 20:20, când un bărbat în vârstă de 37 de ani, din municipiul Petroșani, a fost depistat de polițiștii rutieri în timp ce conducea un autoturism pe DN 66, pe raza comunei Sântămăria-Orlea.

„Întrucât acesta emana halenă alcoolică și se afla într-o stare avansată de ebrietate, nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, fiind transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice. Rezultatele analizelor au indicat o alcoolemie de 3,53 g/l alcool pur în sânge la prima probă și 3,23 g/l la cea de-a doua. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului”, a transmis IPJ Arad.

În noaptea de 26/27 martie, pe strada Nicolae Bălcescu, în municipiul Deva, polițiștii rutieri au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism. Conducătorul auto nu s-a conformat, fiind urmărit de echipajul de poliție cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune.

Urmărirea s-a încheiat după ce șoferul a pierdut controlul direcției, într-un sens giratoriu situat pe Bulevardul 22 Decembrie, la intersecția cu Calea Zarandului, și a intrat în coliziune cu un stâlp de iluminat public, incident soldat cu pagube materiale. Ulterior, acesta a încercat să fugă de la locul evenimentului rutier, fiind prins și imobilizat de polițiști.

Bărbatul, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Deva, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice.

Polițiștii continuă cercetările în ambele cauze, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor și dispunerii măsurilor legale.

Pentru prevenirea unor astfel de situații, polițiștii hunedoreni recomandă:

•nu conduceți autovehicule după consumul de alcool;

•respectați semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri;

•adaptați viteza la condițiile de drum și trafic;

•adoptați un comportament responsabil pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

Sursa foto: IPJ Hunedoara