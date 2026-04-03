Rangeri ai Parcului Natural Lunca Mureșului, agresați de hoți de lemne, în Timiș

Doi rangeri ai Administrației Parcului Natural Lunca Mureșului au fost agresați și amenințați cu moartea, joi seara, de mai multe persoane, după ce au urmărit un autoturism ai cărui ocupanți au fost surprinși la furat de lemne în aria naturală protejată.

Aflați în patrulare pe raza județului Timiș, rangerii au surprins hoți de lemne, care au fugit cu o mașină.

Fără să ezite, cei doi rangeri i-au urmărit până la periferia unei localități, unde în ajutorul făptașilor au sărit aproximativ 20 de inși care i-au înconjurat pe angajații parcului. Aceștia din urmă au fost loviți cu un par chiar de persoana surprinsă la furat.

Rangerii au reușit să se refugieze în mașină, care a fost la rândul ei avariată, fiind lovită cu obiecte contondente. Mașina s-a ales cu oglinda din partea dreaptă distrusă și cu un geam spart, în dreptul șoferului, în încercarea făptașilor de a-l împiedica pe acesta să pornească autoturismul și să plece de la fața locului.

Până la urmă, rangerul aflat la volan a reușit să pornească autoturismul, cu ajutorul căruia cei doi angajați ai Administrației Parcului Natural Lunca Mureșului au scăpat de furia celor care au sărit în apărarea infractorilor.

„Cazul a intrat în atenția autorităților competente, Poliția identificându-i pe făptași iar Parchetul timișean întocmind un dosar de cercetare penală pentru faptele comise de respectivele persoane. Ne bucură faptul că colegii noști au reușit să scape dintr-un eveniment reprobabil care se putea solda cu consecințe mult mai grave”, a declarat Mihai Pascu, directorul Administrației Parcului Natural Lunca Mureșului.