PSD Timiș, contraatac la primarul Timișoarei

După ce primarul Nicolae Robu a descris demersurile făcute către guvern pentru obținerea de bani pentru Colterm, PSD Timiș a lansat o serie de acuzații împotriva acestuia.

„Spre surprinderea noastră, primarul Nicolae Robu a declarat că Timișoara nu primește bani de la guvern, pentru această iarnă. Primarul Timișoarei, unul dintre cele mai mari orașe din țară, dă din nou dovadă de iresponsabilitate în ceea ce privește modul de gestionare a problemelor orașului. Aflat acum în plină iarnă, primarul s-a trezit că guvernul nu i-a alocat bani pentru căldură.

Este scandalos că acum, aproape la mijloc de decembrie, deja în plină iarnă, primarul joacă alba-neagra cu căldura furnizată populației. Este absolut halucinant că abia acum primăria condusă de Nicolae Robu a început demersurile legale pentru primirea acestor subvenții, atât la Consiliul Județean Timiș, cât și la Prefectura județului. Din contră, în toamnă, în luna octombrie, la ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, reprezentanții societății de termoficare au declarat că nu sunt niciun fel de probleme cu furnizarea căldurii în această iarnă.

Astfel, fie a fost vorba de o dezinformare voită, fie a fost vorba de o eroare pe care primarul, din orgoliul său, nu dorește sub nici o formă să și-o asume. În primul rând, trebuie clarificat pentru ce are nevoie Coltermul de acești bani: regia are datorii istorice neacoperite de ani buni.

Aceste datorii ar fi trebuit să se compenseze în primul rând cu o eficientizare a regiei, lucru care nu s-a făcut în acești ani de când domnul Robu este primar, în ciuda planurilor de restructurare succesive, ultimul dintre acestea fiind al firmei Deloitte și aprobat în martie de consilierii locali.

În al doilea rând, este scandalos ca domnul Robu să dea vina pe populație pentru faptul că regia are probleme. El insinuează ba că prețul gigacaloriei a crescut, iar populația plătește același preț, ba că a fost nevoie de achiziții în prag de iarnă și de aceea regia nu mai are bani.

Reamintim primarului două lucruri esențiale: în primul rând, consiliul local a votat în octombrie o creștere a subvenției din bugetul local pentru această iarnă, tocmai pentru ca populația să nu plătească mai mult la căldură. Acești bani au fost prevăzuți și vor fi asigurați din bugetul local. În al doilea rând, credem că în fiecare an Colterm face achiziții de combustibil în toamnă, achiziții ce trebuie să fie programate și eșalonate astfel încât impactul să fie cât mai mic, iar regia să nu rămână fără bani.

Nicolae Robu a recunoscut că Ministerul Energiei și-a arătat toată disponibilitatea, acum în prag de iarnă. Ministerul Energiei a făcut acest lucru constant, pentru a ajuta toate primăriile din țară, ca să nu apară probleme cu furnizarea căldurii în această iarnă. Așa cum alte primării, cum ar fi Aradul, au primit subvenții, ar fi primit și Timișoara, dacă cineva ar fi cerut concret acest lucru și s-ar fi asigurat că adresele trimise către minister au ajuns acolo și că primesc un răspuns. Dacă în această iarnă în Timișoara vor apărea probleme cu furnizarea căldurii sau cu plata combustibilului către furnizori, există o singură persoană direct responsabilă: primarul Nicolae Robu.

Așa cum merge pe șantiere să vadă cum se trasează dungile de pe asfalt, cum se ocupă de zeci de sondaje pe Facebook și proiecte cu fântâni cântătoare, el ar fi trebuit să se asigure că regia va avea bani să furnizeze căldură populației toată iarna”, se arată în comunicatul PSD Timiș.