Promisiunile premierului Orban pentru Spitalul Județean din Timișoara

Spitalul Județean din Timișoara va avea în curând, în structură, un Spital modular complet dotat, inclusiv cu paturi de terapie intensivă pentru diagnosticul și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19.

„Am avut o întrevedere cu Premierul României, domnul Ludovic Orban, cu noul președinte al Consiliului Județean, domnul Alin Nica, cu doamna prefect Liliana Oneț, cu domnul europarlamentar Gheorghe Falcă, cu actualii și viitorii parlamentari Alina Gorghiu, Marilen Gabriel Pirtea și Ben Oni Ardelean precum și cu domnul profesor univ. dr. Dorel Săndesc în care am prezentat situația actuală din județul Timiș și nevoile pentru a putea face față și pe viitor, atât la nivel județean cât și național, bazat pe analize făcute intern dar și la nivelul Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă.

Încă de la începutul pandemiei, și acest lucru nu e o întâmplare, Spitalul Județean din Timișoara s-a aflat în prima linie a luptei împotriva acestui virus nemernic, am tratat toți pacienții care ni s-au adresat, nu am respins pacienți cu alte patologii sau boli cronice, din contră, le-am acordat o atenție sporită și am primit pacienți din mai toată țara. Munca asiduă a personalului a fost premiată nu doar monetar ci a fost recunoscută la nivel internațional, unitatea naostră fiind desemnată Spitalul Anului în România. Asta și pentru că am muncit în permanență să tratăm cele mai dificile cazuri, ne-am organizat temeinic și creativ și am creat cele mai bune condiții posibile cu fonduri și timp limitat.

Și nu ne-am oprit și nu ne oprim.

Prin discuția de astăzi s-au pus pe un făgaș sigur câteva propuneri pe care le-am avut:

1. Se redeschide Programul Operațional Infrastructură Mare iar spitalele județene din Timișoara, Cluj sau Iași vor putea aplica pentru a obține finanțare pentru dotarea cu Spitale Modulare Permanente pentru astfel de situații. Noi ne pregătim deja și suntem încrezători că vom atrage fondurile necesare, mai ales că avem deja succes în domeniu în ultimele luni (mai multe vești zilele următoare). Astfel, îi putem ajuta și mai mult pe colegii din celelalte spitale, pentru ca TOȚI cei care au nevoie de îngrijiri medicale să le primească la timp. Până acum am colaborat exemplar cu spitalele din județ precum Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Victor Babeș, Spitalul Municipal sau Spitalul CF Timișoara, astfel încât niciun pacient nu a fost trimis în afara județului, ba mai mult, am primit cât de mulți pacienți aflați în stare severă și critică din toată țara, inclusiv din București.

2. Nu putem reuși decât împreună iar, în timp ce noi tratăm cazurile cele mai dificile, toate spitalele suport din țară vor fi nevoite să își deschidă la rândul lor zone roșii cu o capacitate de 15% din numărul total de paturi, pentru a face față unui aflux mărit de pacienți. Nu există doar patologia COVID, există în continuare boli cronice, politraumatisme, bolnavii de cancer pe care trebuie să îi tratăm. Nu putem asigura nici noi, nici alții, îngrijiri doar pentru bolnavii COVID, pentru că vor avea de suferit celelalte categorii de pacienți. Trebuie tratați TOȚI cei care au nevoie, așa că am propus un ordin de ministru prin care să se reglementeze ca toate spitalele suport să își creeze o zonă roșie pentru că acest virus a devenit o realitate și trebuie să trăim cu el.

3. Deblocarea angajărilor. La Județean, spre exemplu, există peste 150 de voluntari care s-au alăturat corpului medical, încă de la începutul pandemiei, pe care noi dorim să îi integrăm în familia Spitalului. Avem acum 4.300 de angajați și 500 de voluntari, dintre care peste 150 s-au alăturat de la începutul pandemiei și considerăm că fac parte din familia Spitalului Județean. Au lucrat cot la cot – medici, rezidenți, infirmiere, asistente, brancardieri – și considerăm că aceștia merită să devină parte oficială din corpul nostru medical.

Mai sunt și alte vești bune de organizare la nivelul Județului și de investiții în cadrul Spitalului pe care le vom anunța zilele viitoare. Dumnezeu să ne ajute în această luptă continuă și să ne dea sănătate să îi putem îngriji pe TOȚI pacienții care au nevoie de noi!”, a precizat managerul Spitalului Județean Timișoara, Raul Pătrașcu.