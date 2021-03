Sportivii Marius Sadoveac, Cristian Fenici și Ciprian Bălănescu și antrenorii Dan Alexa, Petru Brândușan, Sebastian Gavrilă și Vera Gavrilă au susținut marți, pe terenul sintetic al Liceului cu Program Sportiv „Banatul”, prima oră de sport din cadrul acțiunii „Azi sunt Profu’ tău de sport!”, inclusă în proiectul WoW Europe.

Pentru unii dintre cei menționați, absolvenți ai instituției de învățământ de lângă stadionul „Dan Păltinișanu”, a fost o zi specială, pe chipul lor citindu-se emoția întoarcerii în locul în care au început să practice sport.

Au fost susținute demonstrații de lupte și de box, precum și un joc de handbal între elevii de la LPS Banatul.

Ciprian Bălănescu, multiplu campion al României la triatlon și duatlon, le-a vorbit celor mici despre sporturile pe care le practică.

Organizatorii au pregătit o surpriză pentru Vera Gavrilă, reputat antrenor de baschet la CSȘ Bega Timișoara, care astăzi și-a sărbătorit ziua de naștere.

„De fiecare dată când mă întorc la Liceul cu Program Sportiv Banatul îmi amintesc de clipele petrecute aici, de formarea mea ca jucător de handbal și ca om. Mă bucură astfel de inițiative, mă bucură realizarea acestui proiect, sportul românesc are nevoie de asemenea proiecte. Consider că astfel de întâlniri sunt benefice deoarece atunci când ești copil și poate nu știi pe ce drum să o iei în viață, dar ai ales un liceu cu program sportiv, să vezi oameni care au luat-o pe acest drum și au reușit te poate motiva. Consider că îi putem motiva pe acești copii”, a declarat handbalistul Marius Sadoveac, de la SCM Politehnica Timișoara.

„De fiecare dată când revin la acest liceu retrăiesc amintiri frumoase, deoarece a fost o perioadă foarte frumoasă pentru mine. Aici am cunoscut o grămadă de prieteni, de colegi noi, pentru mine lansarea în handbal aici a venit”, a spus și Cristian Fenici, un alt handbalist de mare valoare de la SCM Politehnica Timișoara și de la naționala României.

„Azi sunt Profu’ tău de Sport!” este o acțiune-fanion, în cadrul căreia, până în luna iunie, sportivi emblematici din cele zece țări participante merg în școli, fiecare în țara sa de origine, pentru a susține orele de educație fizică și sport cu elevi, dar și pentru a promova importanța educației fizice și a sportului, atât pentru o viață sănătoasă, cât și pentru practicarea sportului de performanță.