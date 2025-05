Pro Musica lansează videoclipul piesei AnteApocalipsa, în cadrul unui eveniment special la Timișoara (Video)

Miercuri, 14 mai, de la ora 19, la Sala Multifuncțională a C.J.Timiș va avea loc lansarea videoclipului AnteApocalipsa al grupului Pro Musica.

Evenimentul cuprinde proiecții despre Pro Musica și pictorul Gheorghe Fikl.

Varianta audio a acestei piese a fost lansată în data de 15 ianuarie, la exact 52 de ani de la primul concert susținut de Pro Musica pe scena Liceului Pedagogic din Timișoara, cu un concert de compoziții proprii pentru a ilustra muzical lirica eminesciană.

Pentru acest an grupul pregătește lansarea filmului documentar „Pro Musica 5.1 – Vreme trece, vreme vine” și lansarea cvadruplului CD „The best of Pro Musica” (cu 61 dintre piesele grupului, din toate perioadele).

„AnteApocalipsa este o transcriere înfrigurată a spaimelor pe care le trăim și un protest/rugăciune/imn contra nebuniei dezlănțuite asupra lumii. Retrăim, ca într-un coșmar, ororile unor războaie ce secătuiesc omenirea, incapabilă să învețe lecțiile tragice ale istoriei, „ spune Mircea Mihăieș.

La lansarea videoclipului AnteApocalipsa vor participa membrii grupului Pro Musica, pictorul Gheorghe Fikl și echipa de realizatori.

Sursa foto: captură video