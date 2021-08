Primăria Timișoara lasă orașul fără presă tipărită

Fără chișocuri de ziare, fără presă tipărită! Acesata este ”viziunea” administrației conduse de Dominic Fritz, care a emis o dispoziție de desființare de pe domeniul public a chioșcurilor de difuzare și comercializare a presei și a cărților.

Practic, dintr-un moment într-altul, este de așteptat ca acestea să dispară, iar timișorenii să fie văduviți de ziare, reviste și alte produse care se mai puteau procura din astfel de locuri. Argumentul municipalității ține de o așa-zisă lipsă de estetică a chioșcurilor, însă fără a acorda beneficiarilor un termen pentru a realiza un model pe placul șefilor din primărie (sau realizat chiar de subordonații lui Dominic Fritz), ci în mod abrupt, fără nici un răgaz, prin întreruperea bruscă a activității, lăsând astfel pe drumuri o mulțime de angajați.

Într-un oraș care se pregătește să devină capitală europană a culturii, o metropolă cu un important mediu academic și cu o viață culturală cum nu există prin alte părți, a rade de pe domeniul public ultimele simboluri care mai țin în viață presa tipărită este o măsură de neînțeles. Totodată, este condamnabilă șiretenia cu care Primăria Timișoara încearcă să motiveze ridicarea chioșcurilor de presă, prin invocarea faptului că acestea nu dețin contracte de ocupare a domeniului public.

Așa este, nu sunt contracte, dar municipalitatea omite să spună că a încasat sume frumoase de la aceste chioșcuri, nu a returnat niciodată banii pe motiv că nu ar exista documente în acest sens, iar lipsa unor astfel de contracte se datorează tot refuzului mai-marilor din primărie de a legaliza o situație care persistă de ani buni. Pe scurt, proprietarii chioșcurilor de presă au fost de acord să se conformeze unui anumit model impus de municipalitate, evident cu acordarea unui răgaz pentru a pune în practică modelul impus și a nu sista activitatea, lucru care ar genera multe probleme nu doar economice, ci și de ordin social.

Asta s-a și discutat la ultima întâlnire cu city-managerul Matei Creiveanu, urmând ca primăria să vină cu un model care să nu contrasteze cu viziunea noii conduceri a orașului. Surpriză, însă! În loc de a concretiza cee ce s-a discutat, primăria a venit cu toporul, pardon, cu macaraua, și a început să ridice chioșcurile de presă! Fără modele, fără răgaz, fără rușine, fără scrupule și deinformându-i pe timișorenii care vor trebui să meragă la mall ca să-și cumpere un ziar sau o revistă. Asta, în timp ce în viitoarea capitală culturală europeană nu mai ai loc nici să zici ”Fritz” de casele de pariuri, de exemplu, devenite noile modalități prin care Timișoara să promovează ca brand cultural.

Bătaie de joc

Prea tipărită primește astfel o lovitură foarte puternică. Editorii publicațiilor de acest gen sunt revoltați din cauza deciziei muncipalității, însă mai au totuși speranțe că se va reveni la normalitatea pe care o tot invocăm cu toții.

Lia Lucia Epure, director ”Ziua de vest”: Sunt foarte dezamăgită. Cu toate că am avut o întâlnire cu city-managerul Matei Creiveaanu, în care am cerut să se țină cont și de părerea noastră, a celor din presa scrisă și a proprietarilor de chioșcuri, observ că nu s-a întâmplat deloc așa. În fond, ce am cerut noi? Să se respecte dreptul de conservare a unei părți a presei tipărite, așa cum este în toată lumea și așa cum ar trebui să fie într-un oraș care se pregătește să devină capitală culturală europeană, pentru că ne așteptăm să vină turiști care vor dori să cumpere un ziar sau o revistă și nu o vor putea face. Este o ultimă lovitură dată presei tipărite, care face parte din cultura locului și sunt foarte dezamăgită din această cauză. Asta nu mai este democrație, nici transparență sau consultare publică, ci un abuz împotriva presei tipărite, Sper, totuși, să-și revină și să renunțe la o măsură pe care eu o văd ca o bătaie de joc la adresa presei și a cititorilor”.

Sandu Ususan, redactor-șef ”Fotbal vest”: ”Noi existăm pe piață de mai bine de 20 de ani. În toată această perioadă, ne-am izbit de numeroase greutăți, peste care am reușit să trecem. Niciodată nu ne-am fi imaginat însă că ar fi posibil ca într-o zi să fim puși în postura de a nu avea unde să ne vindem marfa! Și asta se întâmplă în Timișoara, nu într-o localitate precum Tușnad, unde singurul chioșc de ziare s-a închis pentru că vânzătoarea a fost devorată de un urs! Nu cunosc toate amănuntele, dar refuz să cred că nu se poate ajunge la un consens, atsfel încât orașul să nu rămână fără presă scrisă, mai ales că Timișoara va fi capitală culturală europeană. Dispariția chioșcurilor de ziare ar lăsa mulți oameni fără locuri de muncă. Interesează pe cineva, astfel încât să se găsească o soluție? Dacă nu, atunci e un semn că Timișoara e pe cale să piardă bătălia pentru a rămâne în topul orașelor importante din România”.

Zoltan Makkai, editor Uj Szo: ”Este un atentat la presa scrisă. Acum, în orice clipă pot fi ridicate chioșcurile, ceea ce pentru noi înseamnă o reducere de 30 la sută, pentru că atât distribuim prin chioșcuri. Această măsură va duce la dispariția presei scrise și încă îmi vine greu să cred că s-a ajuns la așa ceva. Nu este posibil să desființezi ceva fără să pui nimic în loc”.

Oameni lăsați pe drumuri

Pe lângă privarea cititorilor de publicațiile tipărite, întreruprea brsucă a activității va genera multe probleme sociale, în sensul că vor rămâne oameni fără locuri de muncă.

Ștefan Nica, reprezentantul firmei de distribuție ”E-Xand Consulting” SRL: „Noi nu ne opunem procesului de modernizare pe care-l invocă municipalitatea, dar nu este normal să se întrerupă activitatea, pentru că vor rămâne 100 de oameni fără locuri de muncă. Să facă primăria un model, dacă nu e de acord cu cel propus de noi și apoi să parcurgem celelalte etape. Totul trebuie făcut din mers, astfel încât să nu ajungem la probleme sociale. Din păcate, se pare că nu au înțeles că nu se poate pune căruța înaintea cailor. Cum poți să dărâmi chioșcurile funcționale și să întrerupi activitatea de distribuire, pentru cel putin un an, atât cât o să dureze procesul de organizare: licitație, stabilire model chioșc, termene de soluționare contestații, obținere de autorizații, construcție și amplasare modele noi și așa mai departe. În funcție de contestații, întregul proces poate dura chiar și trei ani, timp în care presa se va mai putea vinde doar în cele doua malluri. Poate există un interes de a fi distruse rețelele stradale de vânzare a presei? Echipa administrativă a orașului nu înțelege că, distrugând chioșcurile, nu poate pune botniță presei? Noi vindem presa, nu o facem. În 30 de ani de democrație, nu s-a organizat nici o lictație pentru aceste amplasamente. Nu s-au întocmit contracte de ocupare a domeniului public și bineînțeles că nu a existat o bază legală ca să ni se elibereze autorizații de funcționare. Iar acum, culmea, ne amendează în mod repetat pentru că nu deținem aceste autorizații. Adică, nu avem bască! Interesant e e că tot timpul am plătit taxe de ocupare a domeniului public și nu ne-au dat niciodată banii înapoi, dacă era să invoce lispa contractelor. Nu mai vorbesc de taxele de loc stabilite pentru ocuparea domeniului public, care nu sunt diferențiate în funcție de tipul de activitate desfășurat. Nu vă bateți joc de noi!”