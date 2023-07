Primăria Timișoara a demis un funcționar public cunoscut, acesta va contesta în instanță decizia

Comisia de Disciplină a Primăriei Municipiului Timișoara a emis raportul final în vederea luării măsurilor de demitere a unui funcționar public, după ce au fost parcurși toți pașii legali necesari pentru sancționarea sa.

Pe parcursul procesului de sancționare, funcționarul a primit măsuri disciplinare din ce în ce mai severe, însă nu a manifestat nicio intenție de a-și schimba comportamentul. Astfel, s-a impus în baza legii, decizia de încheiere a contractului de muncă.

Anunțul a fost făcut luni, 17 iulie 2023, de către Serviciul Comunicare al Primăriei.

Cronica anonimă a unei maziliri anunțate

“Funcționarul public nu și-a îndeplinit în mod repetat atribuțiile de serviciu, a creat obstacole în desfășurarea activității colegilor, a furnizat informații eronate cetățenilor, ceea ce a adus prejudicii activității departamentului din care făcea parte, precum și instigarea cetățenilor să încalce legea. Primăria Timișoara nu tolerează astfel de comportamente în rândul corpului funcționarilor publici, care au obligația să manifeste respect față de cetățean și să-și ducă la îndeplinire atribuțiile de serviciu în mod profesionist și competent”, a mai transmis serviciul comunicare al PMT.

În mod ciudat, reprezentanții Primăriei Timișoara nu nominalizează funcționarul demis și nici nu dau detalii despre abaterile făcute de către angajatul proaspăt dat afară. Nu se comunică așadar nicun detaliu vizavi de abateri și nici de pașii procesului de sancționare.

Mirela Toc, în grevă japoneză de 7 ani

Renașterea bănățeană a mai relatat despre conflictul dintre Mirela Toc, care a fost consilier clasa I, grad superior, în cadrul Serviciului de Mediu, Managementul Deșeurilor și Salubrizare, angajată de 16 ani în primărie.

Trebuie menționat că aceasta se află în grevă japoneză din 2016, când a avut prima sesizare împotriva ei, nesoluționată definitiv.

“Cercetările disciplinare au reînceput în 2020. De când este primar Dominic Fritz am avut 3 sesizări pentru abateri disciplinare pentru că nu sunt loială instituției, pentru că am purtat un tricou cu mesaje de protest. Am sesizat nereguli cu privire la salubrizarea stradală și prejudicierea bugetului local dar și împotriva amenzilor date de polițiștii locali pentru perecolectarea deșeurilor, de 10 ori mai mari decât cele prevăzute în legislație. Am sesizat și organele judiciare pentru că nici măcar comisia disciplinară nu este legal constituită”, a declarat Mirela Toc pentru Renașterea bănățeană.

Ultima sancțiune a fost aplicată pentru că șeful serviciului de mediu din Poliția Locală Timișoara a formulat sesizare împotriva Mirelei Toc. În raportul comisiei de disciplină care stă la baza dispoziției de destituire, doi membri au propus retrogradrarea din funcție pe un an de zile, iar al treilea membru a propus destituirea din funcție.

“Eu mă lupt cu cei din primărie de ani de zile. Lucrurile au escaladat foarte mult după anul 2020. Am formulat plângere penală pentru fals în declarații și uzurpare de calități oficiale. Plângere penală împotriva membrilor comisiei de disciplină și împotriva primarului Dominic Fritz. Și-au bătut joc de mine sistematic. Eu am și calitatea de avertizor public de integritate, iar faptul că am făcut publice ilegalități și nereguli din primărie a deranjat extrem de mult”, a mai declarat funcționarul public destituit, Mirela Toc.

“Doamnei Toc i s-au făcut în mod repetat și abuziv plângeri, cercetări disciplinare și i s-au înscenat diverse chestiuni în ultimii ani. Ca și sindicat, evident că vom lua măsurile necesare pentru a ataca în justiție dispoziția de demitere, care este rezultatul unor jocuri de culise care au încălcat regulamentele interne ale primăriei dar și legislația. Ca lider de sindicat, am atras atenția conducerii primăriei în repetate rânduri vizavi de abuzurile comise împotriva funcționarului public Mirela Toc. Am încredere că instanța va face dreptate în acest caz de abuz flagrant”, a declarat Tiberiu Negrei, liderul Sindicatului Liber al Salariaților din Primăria municipiului Timișoara.

Mirela Toc a mai declarat pentru Renașterea bănățeană că, în afara acțiunilor în instanță, va continua să facă publice abuzurile funcționarilor din Primăria Timișoara și ale primarului și va continua acțiunile publice de protest, mergând până la pichetarea Parlamentului și a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și se va adresa Avocatului Poporului.