Președintele Nicușor Dan a numit procurorii șefi. O propunere a fost respinsă.

Președintele Nicușor Dan a numit procurorii șefi ai marilor parchete din România, după ce ministrul Justiției, Radu Marinescu, a înaintat propunerile pentru cele 8 funcții pentru conducerile Ministerului Public, DNA și DIICOT către Palatul Cotroceni.

Singura propunere respinsă de președintele Nicușor Dan este Gill Julien Grigore Iacobici, de la Parchetul Curții de Apel Constanța, nominalizat pentru funcția de adjunct al DIICOT.

Președintele Nicușor Dan i-a numit pe următorii:

Ministerul Public (Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție):

Cristina Chiriac, actuala șefă a DNA Iași devine Procuror General al României

Marius Voineag, fostul șef al DNA, devine adjunct al Procurorului General al României

Direcția Națională Anticorupție:

Viorel Cerbu, actualul adjunct al DNA, devin Procuror șef DNA

Marinela Mincă, actuala șefă a Secției Judiciare a DNA, devine adjunct DNA

Marius Ionel Ștefan, actualul șef al DNA Pitești, devine adjunct DNA

DIICOT:

Codrin Miron, actualul șef al DIICOT Timișoara, devine Procuror șef DIICOT

Alex Florența, fostul procuror general al României, devine adjunct al DIICOT

(sursa: Mediafax)