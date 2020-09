Președintele Iohannis: ”Timișoara, un simbol al schimbării noastre democratice”

Președintele României, Klaus Werner Iohannis, s-a aflat, marţi, la Timișoara, unde a vizitat două dintre unitățile firmei Continental – fabrica de anvelope și unitatea de componente electronice. Motivul vizitei l-a constituit împlinirea a două decenii de când firma germană este prezentă în vestul țării, iar președintele Klaus Iohannis a decis să le înmâneze, cu acest prilej, o decorație reprezentanților Continental.

În cadrul alocuțiunii rostite în cadrul ceremoniei de decorare a companiei Continental Automotive Timișoara, președintele României a spus:

„Îmi face plăcere să fiu astăzi aici, pentru a celebra împreună aniversarea a 20 de ani de prezență a Continental în România. Felicit conducerea companiei pentru modul în care a înțeles să ofere, de-a lungul timpului, oportunități de dezvoltare și de investiții, atât în plan local, cât și pentru economia noastră. Interesul constant pentru dezvoltare v-a propulsat în rândul celor care dau tonul în industrie și redefinesc viitorul mobilității.

Pentru o creștere economică sustenabilă, avem nevoie de tehnologie prietenoasă cu mediul și sigură. Avem nevoie de decizii și acțiuni responsabile, atât din partea autorităților, cât și din partea mediului de afaceri. Și avem nevoie de inovare. În urmă cu 20 de ani, ați început activitatea în România, în acest oraș care este kilometrul zero al democrației și libertății noastre.

Timișoara este, fără discuție, un simbol al schimbării noastre democratice, dar și al dezvoltării. Acum, sunteți unul dintre cei mai mari exportatori ai economiei românești. Aveți peste 20.000 de angajați din țara noastră, dintre care o treime sunt ingineri și specialiști IT în centrele de cercetare și dezvoltare.

Sunteți un partener constant în educația profesională pentru tinerele generații. Pentru performanțele deosebite ale companiei și rezultatele obținute, am decis să decorez astăzi, la Timișoara, compania Continental Automotive România. Vă felicit și salut angajamentul dumneavoastră de a contribui, și în continuare, la dezvoltarea industriei din România, în mod inovator și sustenabil.

Am vizitat astăzi două dintre unitățile Continental și am avut discuții foarte bune cu reprezentanții companiei privind investițiile derulate aici, planurile lor de viitor și contribuția la dezvoltarea economică a zonei. Am văzut și măsurile luate pentru a asigura protecția sanitară a angajaților, ceea ce arată responsabilitatea față de cea mai importantă resursă a unei companii, și anume oamenii.

În privința aspectelor care îi preocupă pe timișoreni referitor la fabrica de anvelope, am primit asigurări că finalizarea investiției privind stația de ameliorare a calității aerului va răspunde în mod adecvat interesului cetățenilor. Am discutat, bineînțeles, despre impactul economic al pandemiei și implicarea mediului de afaceri în gestionarea efectelor în plan local. Salut astfel de inițiative de susținere a sectorului sanitar. Ceea ce am văzut la Timișoara este un exemplu de solidaritate, care merită continuat și dezvoltat.

Salut, de asemenea, implicarea mediului de afaceri în promovarea și susținerea educației. Am remarcat faptul că, în ciuda crizei actuale, interesul pentru învățământul dual a rămas la fel de puternic, iar clasele cu acest profil, organizate și cu sprijinul Continental, se bucură de mare apreciere în rândul tinerilor. Mediul de afaceri și tinerii au înțeles perfect oportunitățile pe care acest sistem le oferă. Sper ca îmbinarea pregătirii teoretice cu activitatea practică să devină regulă de bază pentru dezvoltarea de competențe în cât mai multe domenii. Știm cu toții că industria auto este unul dintre principalii vectori de competitivitate ai economiei noastre.

Avem sute de companii active în domeniu, iar multe dintre acestea sunt foarte competitive pe piața externă. În ultimii ani, companiile de profil se situează, în mod constant, în topul celor mai doriți angajatori. Parteneriatul cu industria IT și activitățile de cercetare-dezvoltare vor transforma acest sector într-un vârf de lance pentru industria viitorului.

O industrie care necesită noi tehnologii, grijă pentru mediu, educație flexibilă și orientată. În prezent, epidemia de COVID-19 a generat schimbări profunde în relațiile sociale și de muncă și a evidențiat necesitatea unor comportamente mai responsabile. În contextul mai larg al gestionării crizei sanitare și al efectelor acesteia asupra economiei, m-am implicat direct, împreună cu guvernul, în identificarea celor mai bune căi de a răspunde acestor provocări. (…)

Provocările viitorului, inclusiv în ceea ce privește implicarea centrelor universitare cu tradiție în susținerea industriei inteligente, a agendei digitale și de mediu, ar trebui să fie o preocupare constantă pentru noi toți. Dacă adăugăm și fondurile europene generoase pe care le-am obținut, am convingerea că România se va repoziționa pe harta infrastructurii regionale de transport și își va reconsolida avantajele competitive generate de resursa umană”.