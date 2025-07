Președintele Dominic Fritz, reacție după ce Emil Boc i-a numit pe consilierii USR „papagali şi populişti”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, susţine, în contextul în care primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, i-a numit pe consilierii locali USR ”papagali şi populişti”, că răfuiala între putere şi opoziţie e benefică pentru democraţie, dar admite că ”poate nu aş fi folosit aceste cuvinte”. PNL şi USR fac parte din coaliţia de guvernare la nivel naţional, însă pe plan local USR se află în opoziţie faţă de primarul liberal Emil Boc.

”Să fiu sincer, şi eu, în Consiliul Local, cât timp au fost PSD şi PNL la guvernare, întotdeauna am pus degetul pe rană şi am spus: la Bucureşti faceţi una, la Timişoara spuneţi alta!”, a declarat Dominic Fritz, la Prima TV.

”Asta a spus în Consiliul Local, la colegii mei care acolo sunt în opoziţie. Şi, într-adevăr, asta o să vedem peste tot în ţară, în care la nivel local există o anumită constelaţie politică care diferă de constelaţia la nivel central. Pentru că, într-adevăr, încă o dată, este o excepţie într-o democraţie să ai toate partidele pro-europene la un loc şi să laşi doar extremiştii în opoziţie. Această excepţie nu e foarte sănătoasă, să ne fie clar. Şi de aceea eu n-aş vrea să existe peste tot în ţară acum doar unanimitate şi să nu mai avem răfuieli între putere şi opoziţie, pentru că democraţia trăieşte din asta.

Deci foarte ok că domnul Boc… Bine, poate nu aş fi folosit aceste cuvinte, dar fiecare e responsabil pentru propriile cuvinte. Şi mă bucur că şi colegii mei fac opoziţie peste tot în ţară unde pot, că aşa e sănătos într-o democraţie. Şi, până la urmă, să fiu sincer, şi eu, când am fost primar, în Consiliul Local, cât timp au fost PSD şi PNL la guvernare, întotdeauna am pus degetul pe rană şi am spus: la Bucureşti faceţi una, la Timişoara spuneţi alta! Deci eu zic să permitem din nou un anumit discurs de dezbateri, de conflicte, de idei diferite în societate, pentru că doar din asta putem creşte”, a replicat Dominic Fritz, la Prima TV, potrivit stiripesurse.ro.

Primarul Emil Boc a avut un schimb tensionat de replici cu consilierii USR în ultima şedinţă a Consiliului Local Cluj, pe tema creşterii tarifelor pentru Compania de Transport Public (CTP). De la 1 august, preţul biletului pe o singură linie creşte va creşte la Cluj-Napoca de la 3 lei la 3,5 lei. Conform estimărilor, această majorare va aduce 8 milioane de lei în plus la bugetul companiei. USR a cerut amânarea proiectului cu o lună sau două, astfel încât creşterea costurilor provocată de majorarea TVA să nu fie suportată doar de călători.