Pregătiri intense, pentru prima zi de şcoală

Luni începe un nou an şcolar, iar comunităţile din localităţile timişene încearcă, prin pregătirile din ultimele săptămâni, să ofere celor mai tineri dintre locuitorii lor condiţii optime de învăţat.

Unele au reuşit în strădania lor de a asigura elevilor clase curate, luminoase, manuale, altele mai au încă de lucru.

Din prima categorie face parte şi comunitatea din Topolovăţu Mare; în urmă cu două zile, pregătirile erau aproape finalizate, şcoala fiind gata să-i primească pe elevi. „Curăţenia am terminat-o. Mai avem de adus doar compendiul pentru clasa a V-a, în rest avem toate manualele”, declara, în urmă cu trei zile, directoarea Şcolii din Topolovăţu Mare, Ane-Maria Dane.

În sala în care vor învăţa cei de clasa a IV-a, manualele erau, deja, frumos aşezate pe catedră, pentru a putea fi împărţite elevilor în prima zi de şcoală. Alături de sala celor de-a IV-a se află clasa colegilor dintr-a V-a. „Aici învaţă foştii mei elevi, cărora le-am fost învăţătoare în ciclul primar.

Am pictat pereţii când eram încă la clasă, deoarece am dorit să o fac mai deosebită. Are pictura, şi munţi, şi mare. Copiilor le-a plăcut tare mult, şi procesul de învăţare a fost, astfel, mai uşor”, a mai afirmat directoarea şcolii.