Peste 400 de tone de deșeuri au fost respinse la intrarea în țară, în perioada 15 – 30 mai

În perioada 15 – 30 mai, comisarii Gărzii Naționale de Mediu din comisariatele județene Galați, Bihor, Giurgiu, Vaslui, Satu Mare și Arad, au respins la intrarea în România, prin punctele de trecere a frontierei Giurgiulești, Borș II, Giurgiu, Albița, Petea și Nădlac II, 29 transporturi încărcate cu aproximativ 465 de tone de deșeuri (cupru, deșeuri electrice, electronice și electrocasnice, anvelope uzate, etc) și bunuri second hand (obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte, obiecte de mobilier, etc)

Conform documentelor prezentate la punctele de trecere a frontierei, deșeurile și bunurile second hand proveneau de la diferite societăți comerciale din Ucraina, Olanda, Belgia, Bulgăria, Italia, Ungaria, Germania, Danemarca, Grecia, Lituania, Republica Moldova, Polonia, Elveția, Franța și Slovenia.

Sursa foto: Garda Națională de Mediu