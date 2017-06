Pentru că nu a vrut să plece în miez de noapte din spital, o octogenară a fost condusă cu poliţia la psihiatrie

O octogenară din Timişoara a fost dusă cu poliţia la psihiatrie pentru că a refuzat să plece din spital în miez de noapte. „M-am simţit batjocorită! Vomitasem mult toată ziua, iar pe lângă problemele de sănătate, eram şi emoţional distrusă. Sora mea a murit recent, iar la câteva săptămâni după tragedie, băiatului meu, care suferă de diabet, i-a fost amputat un picior.

Nu voiam să o deranjez pe nepoată, care are un copil mic, venind acasă în puterea nopţii. Cei de la spital au strigat la mine că mă aruncă afară. Eram un gunoi?”, spune, indignată, Viorica Boroş, o femeie de 83 de ani, greu deplasabilă, pentru care medicii de la Spitalul Municipal Timişoara au solicitat intervenţia forţelor de ordine.

De dimineaţă, până după miezul nopţii

Timişoreanca a ajuns cu o ambulanţă la Spitalul Municipal Timişoara marţi, 6 iunie. „Au fost zilele libere şi nu am vrut să deranjez. Mă durea burta, aveam s.ngerări şi vomitam, dar am răbdat, ca să treacă sărbătorile. Marţi dimineaţa am chemat salvarea şi m-au dus la spital.

Am stat în Urgenţă p.nă seara, când, după ora 19, m-au trimis la Spitalul Judeţean pentru un consult. Am revenit la Municipal în jur de ora 22. Am adormit pe un pat. Era aproape ora două din noapte când m-a trezit un medic pe care nu îl mai văzusem până atunci şi mi-a cerut să plec.

Nu aveam cheile de la casă şi nici nu ştiam dacă nepoata mea e în tură de noapte sau nu. Eram doar într-o cămăşuţă şi afară ploua torenţial. Eu mă deplasez greu, ajutându-mă de baston, pentru că am gonartroză la ambii genunchi. L-am rugat pe doctor să mă lase să stau la spital. Mă gândeam că pot rezista câteva ore pe un scaun în sala de aşteptare.

Medicul a zis că mă trimite acasă cu salvarea, dar cum am refuzat, a spus că va chema poliţia şi mă vor duce oamenii legii la psihiatrie”, povesteşte bătrâna. Aceasta a ajuns într-un final pe strada Văcărescu însoţită de doi poliţişti şi tot atâtea cadre de la ambulanţă. „Am fost consultată de două doctoriţe care, după ce le-am spus prin ce am trecut, mi-au dat drumul acasă”, spune Viorica Boroş.

„Suntem umani”

De partea cealaltă, cei de la Spitalul Municipal consideră că au acţionat omeneşte. „Pacienta a fost consultată la spital în mai multe rânduri. A venit marţi dimineaţa, pe la ora 11, şi a fost tratată pentru ce avea nevoie. Pe la ora 19 a fost trimisă la Spitalul Judeţean să fie văzută de colegii de la urologie şi gastroenterologie. S-a făcut aproape ora 23 când a venit înapoi, .n urma consulturilor pacienta primind indicaţii terapeutice.

Eu am intrat în tură la ora 20 şi am constatat starea acesteia. Am decis să solicit ambulanţa pentru a o transporta la domiciliu din cauza faptului că în UPU avem un număr limitat de locuri şi mai erau şi alţi pacienţi, iar patul trebuia eliberat.

Cum salvările nu au ca prioritate transportul la domiciliu, maşinile ar fi fost mai libere abia după ora 24. Astfel, în jur de ora 1, a venit o ambulanţă să ducă pacienta acasă, însă ea a refuzat.

Am contactat-o telefonic pe nepoata acesteia, care a spus că o aşteaptă în faţa casei, însă doamna Boroş nu a dorit să plece. Atunci am solicitat colegii de la Secţia 1 Poliţie… E adevărat că era noapte şi ploua. Nepoata pacientei a venit la spital şi a vorbit atât cu poliţiştii, cât şi cu noi şi a încercat să o convingă pe bătrână să meargă acasă.

Cum a refuzat, de comun acord cu nepoata aceasta a fost trimisă la psihiatrie. Nu era un caz de internat, dar ea se afla în evidenţă cu xanax (un calmant indicat pentru a susţine somnul şi a reduce anxietatea şi îngrijorarea, care, conform prospectului, se administrează fie pentru anxietate şi depresie, fie pentru tulburări de panică, fie persoanelor vârstnice – n.r.) pentru tulburări de agresivitate şi, în urma unui consult, tratamentul i-ar fi fost ajustat”, a declarat Nicolae Brădescu, medic-şef al Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) din cadrul Spitalului Municipal Timişoara.

Potrivit acestuia, pacienta nu putea fi lăsată să aştepte zorii zilei pe scaun pentru că în caz că ar fi aţipit ar fi existat posibilitatea să cadă. „Nu am destul personal ca să las un om să o supravegheze până dimineaţă. Nu e prea corect să trimitem bolnavii la domiciliu cu ambulanţa, dar suntem umani”, spune Nicolae Brădescu.

Reclamaţie în scris

Viorica Boroş s-a adresat conducerii unităţii sanitare pentru a sesiza modul în care a fost tratată la Urgenţe.

„Nu primesc reclamaţii prin telefon. Pacienta să scrie şi să îmi aducă hârtia. Am 30 de studenţi la examen. În primul rând sunt cadru didactic”, ne-a declarat directorul medical, prof. dr. Rodica Mihăescu.