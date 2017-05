Oameni noi în ”casă” nouă, într-o comună de lângă Timişoara

Administrația locală a unei comune de lângă Timişoara s-a extins în ultimele luni atât în ceea ce privește spațiul, cât și numărul de angajați. Astfel, pentru primar, viceprimar, administrator public, secretar, jurist, executor fiscal și inspector resurse umane au fost prevăzute birouri în clădirea proiectată inițial pentru arhivă.

”Clădirea am preluat-o la roșu de la predecesorul meu și i-am schimbat destinația din arhivă în centru administrativ. Suma pentru lucrări a fost alocată în bugetul de anul trecut, astfel că la începutul anului am reușit să ne mutăm. Este vorba de 14 milioane de lei. Din păcate, încălzirea este pe curent. În luna ianuarie, când a fost cel mai frig, am plătit 2.000 de lei pentru energia electrică”, a precizat Florin Bucur, primarul comunei Moşniţa Nouă.

Potrivit acestuia, numărul angajaților din primărie va crește. ”Este o comună cu peste 8.000 de locuitori, iar pe organigramă sunt prevăzute 44 de posturi. În prezent sunt cu circa zece angajați mai puțin”, a adăugat Florin Bucur.