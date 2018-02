O manichiură de… 2.200 de euro, într-un salon de înfrumuseţare din Timişoara! Polițiștii au intrat pe fir

Polițiștii timișeni trebuie să descâlcească ițele încurcate într-un salon de înfrumusețare din Timișoara. Protagoniști în acest scenariu sunt un bătrân timișorean în vârstă de 70 de ani și angajatele salonului. Mihai Rădulescu spune că este nevoit să își taie unghiile la salon, din cauza incapacității de a face singur acest lucru, iar tocmai acest necaz i-a atras altul: o manichiură de… peste 2.200 de euro.

Bărbatul se deplasează cu ajutorul a două cârje, având probleme la ambele picioare. Până de curând el obișnuia să meargă la un anumit salon, la care a renunțat din cauza lipsei spațiilor de parcare. A găsit o altă locație, și-a făcut o programare, însă la finalul zilei a constatat că toată schimbarea l-a costat 2.200 de euro.

”Am avut două portofele. Pe unul l-am lăsat pe masă, iar cu celălalt m-am dus la casă să plătesc. M-am întors și pormoneul nu mai era pe masă. Nici nu am realizat că l-am scos din borsetă. Am plecat și mi-am dat seama pe drum. Am trimis-o pe femeia care are câteodată grijă de casă până la frizerie, dar între timp au închis.

M-am dus a doua zi dimineața și mi-au spus că doamna care era pe tura de seară lipsește, deci să vin mai târziu. M-am conformat, dar nimeni nu a mai vrut să recunoască ceva, așa că am fost la poliție. Dar nici de acolo nu mi s-a rezolvat problema, cu toate că din ambele părți mi s-a spus că imaginile de pe camerele de supraveghere le vom viziona împreună”, a spus Mihai Rădulescu.

Banii, cei 2.200 de euro, i-a primit de la fiul său din America și urma să îi folosească pentru o proteză la picior. ”Din cauza asta eu am căzut într-o depresie. Am programare pe 7 mai la Târgu Mureș pentru proteză. Mă îndoiesc că mai pot recupera banii ăștia”, spune timișoreanul.

De cealaltă parte, reprezentanții salonului de înfrumusețare spun că știu de cazul bărbatului și sunt dispuși să pună la dispoziția poliției imaginile din ziua respectivă, însă nici un om al legii nu le-a călcat pragul.

”Eu am dorit inițial să îi arăt omului imaginile de pe camere, însă reprezentanții firmei care le gestionează m-au sfătuit să le pun la dispoziția polițiștilor atunci când mi le cer, pentru că nu este normal ca orice persoană să aibă acces la imagini”, a spus Monica Catană, reprezentanta salonului de înfumusețare.

Poliția pare însă că se mișcă mult mai greu. Iată că au trecut mai bine de două săptămâni de la întâmplare (30 ianuarie) și reclamantul nu are nici un răspuns din partea oamenilor legii. ”Dosarul este în lucru”, afirmă la rândul lui, Ionuț Sârbu, purtător de cuvânt al IPJ Timiș.