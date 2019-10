Noapte albă la Kunsthalle Bega

Kunsthalle Bega participă la Noaptea Albă a Galeriilor – NAG 2019 și-i așteaptă pe timișorenii iubitori de artă vineri, între orele 18 și 24, cu porțile deschise, cu cafea și povești, la adresa Circumvalațiunii nr. 10.

Cu acest prilej, publicul va avea intrare liberă la expoziția colectivă „Lay Me Down Across the Lines”, curatoriată de Valentina Iancu, cuprinzând lucrări semnate de Mihaela Cîmpeanu, Roberta Curcă, Katja Lee Eliad, Yishay Garbasz, Sasha Ichim, Adelina Ivan, Alexandra Ivanciu, Anastasia Jurescu, Hortensia Mi Kafchin, Elana Katz, Virginia Lupu, Ileana Pașcalău, Aris Tureac, Smaranda Ursuleanu și Oana Paula Vainer.

„Cercetarea <<lay me down across the lines>> aduce împreună o serie de narațiuni feministe care propun orientarea spre o gândire intersecțională, atentă la multitudinea condiționărilor care determină realitatea feminină. Expoziția explorează fragilitatea diferenței prin intermediul poveștii personale, optează pentru fragmentare pentru a sublinia diversitatea feminismelor existente pe scena artistică. <<lay me down across the lines>> este un exercițiu curatorial de suspendare a gravitației în sistemul de norme din interiorul culturii.

Noul spațiu de gândire obținut astfel deschide privirii feminine posibilitatea să se întoarcă spre interior pentru a-și formula narativele proprii”, subliniază Valentina Iancu.