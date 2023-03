Nicolae Robu, reacţie după vizita la DNA Timişoara

Fostul primar al Timişoarei, Nicolae Robu, a reacţionat printr-o postare pe Facebook, în legătură cu vizita efectuată vineri, 10 martie, la DNA Timişoara:

„𝐀𝐒𝐓𝐀̆𝐙𝐈 𝐀𝐌 𝐅𝐎𝐒𝐓 𝐂𝐇𝐄𝐌𝐀𝐓 𝐋𝐀 𝐃𝐍𝐀 privitor la o Autorizație de Construcție a unui duplex emisă în 2018, ajunsă între timp anulată!

Nu am dat nicio declarație, voi studia mai întâi dosarul cu pricina.

În orice caz, consider ca ceva normal cercetarea în circumstanțele date, în vederea elucidărilor ce se impun. Nu-mi fac nicio grijă în ce mă privește, pentru că eu, personal, n-am comis nici pe această speță și nici pe altele nicio ilegalitate! Am fost permanent ultracorect și ultracinstit!

Ca Primar, am semnat zilnic o mulțime de documente, printre care și un număr important de autorizații de construcție. Niciodată în cei 8 ani, nu am făcut-o fără a avea în prealabil toate semnăturile aparatului de specialitate cerute de lege și de procedurile interne, drept garanție de legalitate și de conformitate sub toate aspectele. De altfel, fără aceste semnături, documentele nici nu ajungeau la mine la semnat, regula în acest sens la cabinetul meu fiind foarte strictă.

Ar fi o imposibilitate ca Primarul să verifice personal legalitatea și conformitatea, pe de o parte pentru că nu are expertiză în toate domeniile de activitate ale unei Primării, pe de altă parte pentru că și dacă prin absurd ar avea, nu ar dispune de timpul fizic necesar. De aceea există un aparat de specialitate, format din sute de persoane la o Primărie ca cea a Timișoarei. Primarul ar fi vinovat dacă un document semnat de el conține o neregulă dacă el ar fi cerut acea neregulă sau dacă i s-ar fi spus de ea, i s-ar fi propus să o accepte și el l-ar fi acceptat-o. Altminteri, ce vină să aibă el?

În final, vreau să fiu cât se poate de clar, ca expresie în plus a nevinovăției mele: dat fiind că am făcut cunoscut că voi candida în 2024 pentru un nou mandat de Primar, dacă voi fi reales, voi demola atât acest “duplex”, cât și casa-bloc a d-nei Aida Szilagy -și orice alte construcții ilegale, în ipoteza că așa ceva ar mai exista!-, evident, nu abuziv, ci în condițiile legii!”