Ne pun sănătatea în pericol! Gândaci și rugină în contact direct cu alimentele, în localuri din Timișoara și Lugoj

Ne pun sănătatea în pericol! ANPC a găsit zone pline cu gândaci și rugină în contact direct cu alimentele, în mai multe localuri din Timișoara și Lugoj. Amenzi de peste 600.000 lei în doar două zile.

Controalele ANPC au avut loc în perioada 31 august 1 septembrie în Lugoj și Timișoara.

În cele două zile, comisarii CRPC Regiunea Vest au verificat 70 de operatori economici din cele două orașe, toți înregistrând abateri de la legislație.

„Fie că vorbim despre operatori economici mici sau vorbim despre cei mari, numitorul comun al activității acestora este consumatorul. Am găsit locații pline de gândaci, am găsit rugină în contact direct cu alimentele și am întâlnit multă superficialitate și diletantism. Se mănâncă, totuși, bine și te poți caza în condiții mai mult decât civilizate. Este păcat că, în comparație cu cei care își duc activitatea la un nivel superior, există totuși abateri grave. Am fost nevoiți să oprim multe restaurante si să retragem de la comercializare produse neconforme. Dar cred că cel mai important este să retragem din raporturile cu consumatorii pe cei ce își bat joc de aceștia”, declară Horia Constantinescu, președinte ANPC.

În urma neregulilor, au fost aplicate diverse sancțiuni, după cum urmează:

84 amenzi contravenționale, în valoare de 603.000 lei

– 42 avertismente

– oprirea definitivă de la comercializare a peste 2 tone de produse alimentare neconforme

– oprirea temporară pentru expertizare a peste 3 kg de bijuterii din metale prețioase

– oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor, pentru 26 de unități

– propunerea de închidere a unității pentru o perioadă de până la 6 luni, pentru 22 de locații

– propunerea suspendării autorizației de comercializare a metalelor prețioase, pentru o unitate.

Dintre cele mai importante abateri constatate:

– comercializarea unor produse alimentare cu termenul de valabilitate ilizibil sau depășit

– utilizarea unor camere frigorifice neigienizate corespunzător, cu rafturi metalice ruginite, cu pereți cu tencuiala sau zugrăveala exfoliată

– comercializarea unor produse preparate și semipreparate fără a avea menționată data preparării,

– utilizarea, în blocul alimentar, a unor aparate și ustensile neigienizate, depreciate, cu rugină

– utilizarea unor echipamente de gătire (cuptor de copt, cuvă de fierbere, tăvile de coacere) neigenizate, cu strat gros arsură

– existența unor pardoseli neigienizate, cu plinte dezlipite

– depozitarea materiilor prime în locuri nepotrivite (ex: făină depozitată în spațiul de preparare)

– utilizarea unor cântare fără verificare metrologică

– utilizarea unui ulei de prăjire cu coloare modificată

– necompletarea graficului pentru schimbul uleiului de prăjire

– comercializarea unor ouă neigienizate, sparte, cu urme biologice,

– utilizarea unor vitrine frigorifice insalubre (cu gheață în exces, rame murdare, rugină, praf și insecte)

– comercializarea unor legume și fructe depreciate cu modificări organoleptice ale aspectului și consistentei, fără a fi precizată clasa de calitate și a țării de origine a acestora

– comercializarea unor preparate din carne fără documente de proveniență

– neafișarea prețului de vânzare al produselor

– utilizarea la gătire a unor produse din grăsime vegetală în loc de cele lactate (smântână sau frișcă)

– lipsa informațiilor referitoare la alergeni pe care i-ar putea conține preparatele

– lipsa cântarului la vânzarea produselor vrac

– condiții improprii de comercializare a produselor alimentare (infestare cu gândaci/muște/paraziți, produse depozitate direct pe paviment etc.)

– nerespectarea temperaturilor de păstrare a produselor alimentare, în conformitate cu mențiunile producătorilor

– schimbarea stării termice a produselor alimentare.