Muncitorul bătut de poliţistul din imagine pentru că nu purta mască: „Ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă nu ar fi existat cameră de luat vederi?” Video

Au trecut trei săptămâni de la episodul revoltător înregistrat la Lugoj în data de 3 noiembrie. În acea zi, întreaga mass-media locală și națională avea ca “break-news” știrea că un individ recalcitrant a înjunghiat pe stradă un polițist care îi atrăsese atenția că nu poartă mască de protecție. Peste doar 24 de ore, însă, o filmare înregistrată de camera video amplasată la casa de lângă locul faptei a demontat minciuna grosolană a polițistului în cauză.

Ca într-un scenariu a la Radio Erevan, a reieșit că, în realitate, “individul recalcitrant” era un simplu muncitor care încerca să repare o avarie la rețeaua de apă din zona respectivă și că, tam-nesam, omul fusese luat la pumni de unul dintre cei doi polițiști aflați în patrulare, pe motiv că nu purta mască de protecție. Ba, mai mult, nu muncitorul îl înjunghiase pe bătăușul cu epoleți, ci acesta se rănise în cuțitul de lucru pe care omul îl avea în mână, când încercase să-și imobilizeze victima!

IPJ Timiș n-a finalizat până acum cercetarea disciplinară

Au trecut, cum spuneam, trei săptămâni de la acest incident din care imaginea Poliției Române a ieșit, încă o dată, serios șifonată. Reprezentanții IPJ Timiș anunțau la acel moment că au demarat o cercetare disciplinară, precizând și că Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj a deschis propria anchetă. Am contactat ambele instituții, solicitându-le să ne informeze în ce stadiu se află cele două demersuri. Așa cum ne așteptam, conducerea IPJ Timiș “cercetează” și la această oră ce s-a întâmplat în ziua de 3 noiembrie la Lugoj, de parcă imaginile video nu sunt elocvente. Ca atare, acțiunea disciplinară nefiind finalizată, agresorul cu epoleți se bucură de prezumția de nevinovăție și continuă să patruleze nestingherit pe străzile din Lugoj, oferind “siguranță și încredere” în stil propriu cetățenilor orășelului de pe Timiș. Pentru cine nu știe, “Siguranță și încredere” este sloganul Poliției Române…

Procurorii lugojeni anchetează… victima, iar superiorii lor se ocupă de agresor

La rândul său, Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj ne-a informat următoarele: “În urma evenimentului produs la data de 03.11.2020 pe strada Timișorii din mun. Lugoj, în care au fost implicaţi doi lucrători din cadrul Poliției mun. Lugoj și un angajat al S.C. MERIDIAN 22 S.A. care efectua lucrări de remediere a unei avarii la reţeaua de apă a orașului, la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj au fost înregistrate dosarele penale cu nr. 1279/P/2020 în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj prev. de art. 257 alin. (1) şi (4) Cod penal raportat la art. 193 alin. (2) Cod penal, respectiv cu nr. 1313/P/2020 în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă prev. de art. 296 alin. (2) Cod penal raportat la art. 193 alin. (1) Cod penal”. Cu alte cuvinte, procurorii lugojeni anchetează nu doar agresorii, pentru purtare abuzivă, ci și… victima, pentru ultraj! Asta în condițiile în care pretinsul ultraj comis de muncitorul lugojean împotriva polițistului, adică așa-zisa înjunghiere, a fost demontat rapid de filmarea ajunsă în mass-media! În ceea ce privește infracțiunea de purtare abuzivă, Parchetul Lugoj ne-a mai precizat că acest dosar a fost preluat pentru continuarea cercetărilor, în 16 noiembrie, de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara.

Muncitorul bătut a făcut plângere penală

În afara celor două demersuri inițiate de autorități, Claudiu Julă, muncitorul luat la pumni de purtătorul de epoleți, și-a angajat un avocat și a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj, “împotriva făptuitorilor, polițiști în cadrul Poliției Municipiului Lugoj, pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare, prevăzută și pedepsită de art. 206 Cod penal, represiune nedreaptă, prevăzută și pedepsită de art. 283, alin. 2 Cod penal, purtare abuzivă, prevăzută și pedepsită de art. 296 alin. 2 Cod penal, abuz în serviciu, prevăzută și pedepsită de art. 297 alin. 1 Cod penal”.

Filmul unei întâmplări halucinante

Omul povestește, în plângerea sa, cum s-au întâmplat lucrurile: “În fapt, la data de 03.11.2020, în jurul orei 11, executam o lucrare de instalații în municipiul Lugoj, pe str. Timișorii, încercând să remediez o avarie (țeavă spartă) la rețeaua de apă a orașului. Menționez că sunt angajat ca instalator la SC MERIDIAN 22 SRL, în ziua respectivă fiind trimis de firma respectivă la acea avarie, împreună cu alți colegi de serviciu (Bolgea Nicolae, Abălașei Nicolae, Caplescu Dorel). Prin urmare, s-a săpat o groapă pentru a ajunge la țeava spartă, am identificat avaria și ne-am pus costumele de protecție din cauciuc pe care le purtăm în astfel de situații. Am coborât în groapa care era plină de apa care țâșnea și mi-am dat seama că trebuia să fixez pe gaura țevii un dop de lemn temporar până la remedierea defecțiunii. Am ieșit din groapă cu costumul de cauciuc ud de la apa care a țâșnit din țeava spartă și am început să tai, cu un cuțit de lucru, o bucată de lemn pentru a fabrica un dop. În acel moment lângă mine a oprit un echipaj de poliție format din doi agenți pe nume Deutsch Marian (n.r. – subcomisar) și Ciulonescu Iosif (n.r. – agent șef principal), care mi-au reproșat pe un ton răstit faptul că nu port mască. Le-am explicat acestora că tocmai ce am ieșit din groapa plină de apă unde urma să mă întorc să remediez avaria precum și faptul că, din cauza presiunii apei, nu puteam să port masca. Această replică am dat-o polițiștilor pe un ton decent și respectuos și, mai mult, mi-am pus și masca pentru a le arăta că doresc să respect legea. Dintr-o dată, fără nici un motiv, cei doi polițiști au început să mă lovească cu pumnul în stomac și spate, cu o sălbăticie greu de descris, proferând amenințări și injurii la adresa mea. În timp ce mă băteau cu pumnii, unul dintre agenți s-a rănit (tăiat) la degete în cuțitul pe care îl aveam în mână, lucru pe care l-am aflat mai târziu. Fac precizarea că loviturile le-am primit mai ales de la agentul Deutsch Marian, iar eu nu am ripostat în nici un fel.

În decurs de câteva minute, lângă noi a ajuns un alt echipaj de poliție, care m-a băgat cu forța într-o mașină, unde am mai încasat niște lovituri, iar apoi am fost dus la sediul poliției unde am fost încătușat. În jurul orei 15, a apărut un ofițer de poliție pe nume Ianculescu Adrian (n.r. – agent șef adjunct), care a început și el să mă lovească cu pumnul în cap și în spate, spunându-mi <<Cum de mai respiri după ce ai înjunghiat un polițist…>>, urmat de amenințarea că voi avea soarta lui Lepa (făcând referire la cazul criminalului care a omorât un polițist).

După orele de coșmar pe care le-am trăit în sediul poliției, nevinovat și fără să fi încălcat legea, doar pentru că nu aveam mască într-o groapă plină cu apă, în jurul orei 17 mi s-a spus să plec la Parchet (?!) singur, pe jos. Acolo am fost așteptat de un procuror, care mi-a comunicat, după ce vizualizase înregistrările de pe camerele amplasate pe stradă, că pot pleca acasă, deoarece a fost un simplu incident nefericit (!), eu nefiind acuzat de nici o infracțiune”.

“Ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă nu ar fi existat cameră de luat vederi?”

Încă șocat de cele întâmplate, lugojeanul menționează în plângere că doar norocul a făcut ca adevărul să iasă la iveală:

“Din toată această întâmplare se naște întrebarea firească: ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă nu ar fi existat cameră de luat vederi? În mod clar și fără nici un dubiu, acum aș fi fost <<beneficiarul>> unei măsuri preventive privative de libertate pentru ultraj, iar viața mea ar fi fost complet distrusă pentru că… ar fi contat numai declarația polițistului!!! Acest lucru este cu atât mai grav, mai ales că agresorul meu a dat declarații mincinoase atât presei, cât și superiorilor săi! Mai mult, prejudiciul moral pe care l-am suferit este cu atât mai mare cu cât toate posturile media au informat publicul în acea zi că eu aș fi injunghiat un polițist care mi-a cerut să port masca. Astfel, cum rezultă din întregul material probatoriu, nu există nici o bază factuală care să justifice măsurile agresive întreprinse de acești polițiști, iar dacă aveau vreo nemulțumire raportat la atitudinea mea, aveau posibilitatea de a mă sancționa contravențional conform legii! Doresc să arăt în continuare că eu nu am avut nici un dialog cu făptuitorii, nu i-am văzut niciodată, nu i-am provocat în nici un fel și nu am avut nici un contact cu aceștia înaintea desfășurării evenimentelor. Consider, prin urmare, că este inadmisibil ca într-o țară europeană, poliția, care ar trebui să ne apere și protejeze, să se comporte de o manieră incalificabilă față de un cetățean care lucrează cinstit și nu a încălcat nici o normă legală. Nu pot descrie în cuvinte ceea ce am simțit, traumele psihice după ce am fost bătut, încătușat, amenințat cu moartea de niște oameni care ar trebui să respecte uniforma pe care o poartă și cetățeanul pe care sunt plătiți să-l apere. Pe cale de consecință, vă solicit sa luați măsurile legale și urgente, eventual preventive, față de făptuitori, pentru ca aceștia să nu-și pună în aplicare amenințările. Raportat la situația de fapt expusă, vă solicităm tragerea la răspundere penală a făptuitorilor sus indicați pentru cele sesizate”.

La Lugoj, siguranța și încrederea rămân la cote ridicate…