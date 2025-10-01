Motociclist accidentat grav de o tânără şoferiţă, în Timişoara

Un motociclist a fost accidentat grav de o şoferiţă, la Timişoara.

O femeie de 26 de ani a condus un autoturism pe Aleea F.C Ripensia, dinspre strada 1 Decembrie 1918 către bulevardul Eroilor de la Tisa, iar în momentul schimbării benzii de circulație a intrat în coliziune cu un motociclist de 26 de ani, care se deplasa regulamentar, au stabilit poliţiştii.

În urma impactului, motociclistul a fost rănit și transportat la spital.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

