Mii de oameni, așteptați la Țebea pentru a marca 150 de ani de la moartea lui Avram Iancu

Mii de oameni sunt așteptați duminică, 11 septembrie 2022, la Țebea, în județul Hunedoara, pentru a marca 150 de ani de la moartea lui Avram Iancu, supranumit „Crăișorul Munților”. La eveniment sunt așteptate nume mari ale folclorului românesc.

Spectacolul va fi prezentat de Iuliana Tudor şi transmis în direct de TVR 1 duminică, 11 septembrie, începând cu ora 14.30.

„Dincolo de spectacolul pe care îl pregătim, Serbările Naţionale Ţebea înseamnă o întâlnire directă cu spiritul moţilor, care se adună an de an, pentru a-l omagia pe Avram Iancu. Anul acesta, cu atât mai mult, având în vedere că marcăm 150 de ani de la moartea eroului nostru. Personal, am de fiecare dată sentimentul că, din atmosfera care se creează la Ţebea, redescopăr spiritul românesc adevărat şi legătura limpede cu rădăcinile noastre.

Serbările Naţionale Ţebea rămân, din păcate, un reper singular în care mai vorbim despre istoria României. Mi-aş dori să mai existe evenimente organizate în toată ţara, prin care să celebrăm marile figuri ale istoriei naţiunii noastre. Pentru cei tineri şi pentru copiii noştri, cred că este nevoie de asta, mai ales în timpurile pe care le traversăm. Vă aştept cu drag la Ţebea şi în faţa micului ecran!”, a declarat Iuliana Tudor, gazdă şi producător tv al manifestării.

Timp de trei ore, în transmisiune directă la TVR 1, pe scena de la Ţebea vor urca nume importante ale folclorului românesc, dar şi tineri aflaţi la început de drum: Nicolae Furdui Iancu, Veta Biriş, Sava Negrean Brudaşcu, Gheorghe Roşoga, Vasilica Dinu, Mariana Anghel, Mariana Deac, Ovidiu Homorodean, Ovidiu Olari, Bogdan Toma, Ciprian Roman, Cristian Fodor, Floarea Calotă, Florentina şi Petre Giurgi, Matilda Pascal Cojocăriţa, Ştefan Cigu, Pera Bulz, Ionel Coza, Petrică Paşca, Grupul Doruri Muscelene condus de Liviu Iana, Ciprian Pop, Bogdan Firu, Ioan Surdu, Simona Alexandru, Gabriel Treteag, Diana Lungu.

Acompaniază Orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist Drăgan Muntean, dirijor George Cîlţea, conform ziare.com.

Foto: apuseni.info