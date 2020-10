Medicii timişoreni sunt tot mai stresaţi, situaţia devine extrem de dificilă

Pacienții infectați cu noul coronavirus aflați la Timișoara suferă întreit. Pe lângă problemele de ordin fizic și psihic, au intervenit și cele legate de condițiile de cazare, după ce instalația care încălzea unitatea mobilă nu a făcut față după venirea frigului.

„Am acoperit pacienţii cu plapume şi am pus două radiatoare, sperând că dimineaţă se poate remedia problema, însă se pare că e o problemă mai complicată. Am mutat pacienţii în Secţia de Chirurgie Toracică, unde avem oxigen şi unde s-a putut improviza. Echipamentele de ventilaţie mecanică din tir au fost și ele mutate pe această secţie. Pacienţii au fost mutaţi parţial în saloanele care sunt în Secţia de Boli Infecţioase, iar cei cu forme mai uşoare vor fi transferaţi în spitalele suport”, a precizat medicul Virgil Musta, purtător de cuvânt al Spitalului de Boli Infecţioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” Timişoara.

Și ca și când nu ar fi de ajuns, cunoscutul infecționist confirmă situația disperată în care a ajuns sistemul medical.

”Lucrurile nu arată prea bine pentru că pandemia este în creștere și suntem la limită. E dificil pentru că această alegere (de a decide cine are loc în spital și cine nu – n.r.) poate lăsa traume. Am colegi stresați în gardă, care se întreabă ce să facă dacă vin pacienți și nu sunt paturi cu oxigen, nu mai e loc la ATI. Până acum noi am reușit să trimitem pacienții într-un județ limitrof pentru terapie intensivă. Dar situația devine foarte dificilă.

În primul rând legea nu ne permite că o persoană care are șanse minime de supraviețuire și care se află pe ventilație mecanică să fie decuplată. E principiul primul venit, primul servit. Când vine un pacient sunt criteriile de severitate a bolii, vârstă, comorbidități, investigații biologice asociate patologiei. Toate ne fac să avem o gândire care să permită trierea pacienților, dar e foarte dificil”, a declarat Virgil Musta.

Cu toate acestea, specialistul timișorean crede că încă mai există o șansă pentru a nu pierde controlul asupra epidemiei de COVID-19.

”Situația pare scăpată de sub control. Încă mai avem o șansă, dar ca să o fructificăm trebuie să fim fermi și foarte exacți. Cred că a fost acel curent care a mobilizat oamenii să nu respecte regulile cunoscând că undeva în firea noastră nu suntem prieteni cu regulile și atunci oamenii nu le-au mai respectat. Cred că și cei care trebuie să implementeze aceste reguli au vină lor pentru că nu au fost suficient de fermi. E greu să analizez eu situația pentru că nu sunt medic de politici de sănătate publică, dar cred că vină este împărțită”, a conchis medicul.

Aproape 200 de timișeni cu COVID-19 s-au stins

Potrivit raportului de ieri al autorităților județene, au fost înregistrate încă două decese în rândul pacienților infectați cu noul coronavirus, numărul total al morților ajungând la 199, de la începutul epidemiei.

De asemenea, ieri, au fost raportate 147 de noi îmbolnăviri: 65 în Timișoara, 12 la Ghiroda, șapte la Lugoj și Giroc, patru la Dumbrăvița și Sănandrei, trei la Banloc, Moșnița Nouă, Săcălaz, două la Deta, Gătaia, Sânnicolau Mare, Bethausen, Cenei, Curtea, Dudeștii Noi, Pișchia, Orțișoara, Sânpetru Mare, câte una la Recaș, Becicherecu Mic, Checea, Foeni, Găvojdia, Giarmata, Jamu Mare, Liebling, Nădrag, Peciu Nou, Pesac, Remetea Mare, Săcălaz, Șandra, Sânmihaiu Român, Saravale, Satchinez, Tomnatic, Topolovățu Mare și Uivar.

În Timiș, ieri, erau active focare de boală la Zoppas Sânnicolau Mare, Acelum, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică din Timișoara, respectiv cel din Găvojdia, Penitenciarul Timișoara, Universitatea de Vest, căminele de bătrâni din Buziaș („Casa nouă”) și Bacova, Spitalul Județean, Spitalul de Psihiatrie Jebel, Baschet SCM Timișoara și OncoHelp.

Ieri, în spitalele COVID-19, erau internați 226 de pacieți dintre care 27 în stare critică la Terapie Intensivă.