Majorările salariale nu ne aduc medicii înapoi. Condiţiile de muncă îi ţin încă departe

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, susține că peste 25.000 de medici au părăsit, în ultimii zece ani, sistemul de sănătate din România, iar soluţia majorării salariilor nu a fost cea mai bună pentru readucerea acestora în ţară. El a declarat că principala modalitate de a-i determina pe medicii din străinătate să revină în spitalele româneşti o constituie îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

„În ultimii zece ani, aproximativ 25.000 de medici au plecat din România, cu diverse grade de pregătire şi, după cum aţi putut vedea, simpla mărire a salariilor nu a fost soluţia care să ne aducă medicii înapoi şi astfel trebuie să lucrăm, în primul rând, la condiţiile de lucru din spitale. Trebuie să ne ridicăm infrastructura la un nivel european, în special pentru pacienţii noştri”, a declarat Victor Costache.

El a susţinut că Ministerul Sănătăţii are proiecte pe termen scurt, mediu şi lung pentru îmbunătăţirea condiţiilor din spitale.

„Pentru asta avem planul de infrastructură cu măsuri pe termen scurt, mediu şi lung. Pe termen lung este proiectul spitalelor regionale pe care îl susţinem şi pe care îl ţinem în linie dreaptă, dar ştiţi foarte bine că am fost printre primii care a spus realitatea şi am afirmat că aceste spitale se vor construi, dacă toate termenele se respectă, în 2026 – 2027. Pe termen scurt şi mediu, am identificat 170 de milioane de euro care trebuie cheltuiţi până în luna iunie”, a explicat ministrul.

Munca peste hotare

Creșterile salariale semnificative pe care anul 2018 le-a adus în sistemul sanitar par să nu îi fi convins pe o parte dintre medici să rămână să profeseze în țară. Chiar dacă salariile unora dintre ei au crescut substanțial sau chiar s-au dublat începând din martie anul trecut, numărul celor care au făcut cerere pentru a obține certificate de conformitate (documente care le permit să profeseze în afara țării) a scăzut nesemnificativ în 2018, după creșterea substanțială a salariilor din sistem, comparativ cu anul 2017, arată situația realizată la nivelul Ministerului Sănătății.

Potrivit datelor oficiale, România a pierdut, în medie, șase medici în fiecare zi din 2018. În total, 2.312 medici au cerut eliberarea certificatelor de conformitate anul trecut, în timp ce în 2017, numărul total a fost de 2.794 de medici.

Deși în România salariile medicilor au crescut, ofertele din străinătate sunt duble sau triple, iar ale specialiștilor, de cinci-șase ori mai mari, conform ofertelor prezentate la târgul ”Cariere în alb” 2019.

Concret, firmele de recrutare din Germania, oferă un pachet atractiv: cursuri gratuite de limbă pe o durată de patru luni, primă de motivare lunară de 400 de euro, cazare gratuită pe o perioadă de trei luni și salarii ce pornesc de la 4.600 de euro pentru un medic rezident și peste 6.000 de euro pentru specialiști, la care se adaugă sporuri și gărzi. Un neurochirurg cu experiență poate fi remunerat cu până la 15.000 de euro pe lună.

