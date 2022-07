”Litoralul grecesc, lăudat mereu de noi, pare în multe locuri o adunătură de Eforie a anilor ’90”, consideră timișoreanul Dan Negru

Vedeta Tv a realizat o comparație între litoralul românesc și cel grecesc, după ce a ajuns printr-o conjunctură în Grecia.

”Când stăm în genunchi, alții ni se par mari!

Am ajuns printr-o conjunctură in Grecia.

Știam că Atena, leagănul civilizației democratice a ajuns demult un ghetou.

Litoralul grecesc însă, lăudat mereu de noi, pare in multe locuri o adunătură de Eforie a anilor ’90.

Oamenii, grecii, admirabili. Ei știu că turismul e singura lor salvare intr-o țară in care statul a eșuat.

Economia Greciei se bazează pe veniturile din turism. Dacă noi aveam tradiția si istoria Greciei si prezentul ei de azi, i-am fi crucificat pe toți.

Suntem mult peste ce are Grecia azi !

Noi, cei asupriți mereu in istoria noastră n-am decăzut așa cum au făcut-o grecii de-a lungul istoriei lor.

In 200 de ani de la independență, Grecia a intrat in faliment de 7 ori.

Când ni se pare ca alții sunt mai mari decat noi, să ne ridicam din genunchi!”

Postarea sa publicată pe Facebook a strâns mii de comentarii, pro și contra:

”De 8 ani mergem in concediu in Grecia. Cu siguranta suntem muuult sub greci.

Pacat de tara asta frumoasa! Romanul doar atat are in cap: sa se imbogateasca peste noapte, sa fraiereasca, sa fie „jmecherul” nr 1”, a spus o româncă.

”Asa suntem noi. Din totdeauna am lăudat si ridicat în slavi oameni si locuri care sunt de departe cu mult mai slabi decat noi

Avem o minunăție de tara si noi nu mai contenim în ai lăuda pe altii”, a comentat un alt utilizator al rețelei de socializare.