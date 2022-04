Liga Naţională de baschet masculin: SCM OHMA Timişoara, victorie clară în ultima etapă

Echipa de baschet masculin SCM OHMA Timişoara şi-a încheiat, joi seară, prestaţiile din sezonul regulat al Ligii Naţionale. În etapa a 30-a, „leii” din Banat au obţinut cel de-al 18-lea succes în actuala ediţie a competiţiei, unul cât se poate de clar: 107-75 cu codaşa CSM VSKC Miercurea Ciuc.

Adam Mirkovici a fost cel mai bun marcator al grupării bănăţene, cu 19 puncte, fiind urmat, în ordine, de Darrion Strong (16p), Nikola Gajici (16p), Robert Schipor (13p), Gary Talton (10p), Alexandru Olah (10p), Laszlo Lazar (7p), Cristian Mocriţchi (5p), Ivan Lilov (4p), Edward Petrescu (4p) şi Sherwood Brown (3p). Olah a avut cele mai multe recuperări (13), iar Mirkovici a fost lider la pase decisive (5).

De la CSM VSKC Miercurea Ciuc s-a evidenţiat Mihajlo Bogdanovici, autor a 30 de puncte şi şase pase decisive.

„A fost un final corect de sezon regulat. Mă bucur că am încheiat prima parte a campionatului cu toţi jucătorii pe teren. În vederea play-off-ului nu avem probleme cu accidentările. Pe parcursul sezonului regulat am avut probleme, la fel cum au avut şi celelalte echipe. Am gestionat cu toţii foarte bine situaţia, iar acum toţi jucătorii sunt valizi.

Îi felicit pentru modul în care au abordat acest meci. Este ştiută diferenţa de clasament dintre cele două echipe, nu am dorit să ne relaxăm. Nu ar fi contat în clasamentul final dacă am fi obţinut un rezultat pozitiv sau unul negativ, dar era vorba despre modul în care înţelegem să abordăm următoarele meciuri şi de protecţia personală, pentru că atunci când intri relaxat pe teren pot apărea accidentări”, a declarat antrenorul SCM OHMA Timişoara, Dragan Petricevici.