„Leii”, două din două la Sibiu

După o pauză de opt luni, „leii” din Banat au revenit în competițiile oficiale. În cadrul turneului grupei C din Cupa României, organizat în bula sanitară de la Sibiu, SCM Timișoara a bifat două victorii în primele meciuri disputate.

Primul succes obținut de alb-violeți a fost cel cu CSO Voluntari, formație care se anunță a fi, datorită lotului valoros și a bugetului mare, una dintre nucile tari ale sezonului 2020-2021.

Elevii lui Dragan Petricevici s-au impus cu scorul de 87-85, pe sferturi 19-28, 28-20, 17-26, 23-11.

Cel mai bun marcator al grupării bănățene a fost căpitanul Brown, care a încheiat în double-double: 24 de puncte și 15 recuperări.

Au mai scuturat plasa Igor Mijajlovici (17p), Nikola Gajici (13p), Mirel Dragoste (11p), Milos Komatina (7p), Cristian Mocrițchi (6p), Adam Mirkovici (6p) și Norbert Kelemen (3p).

Raportul punctelor înscrise de jucătorii veniți de pe bancă a fost net favorabil SCM-ului: 34-19.

A urmat duelul cu CSM Târgu Jiu, unul câștigat extrem de clar de baschetbaliștii timișoreni: 109-45 (26-7, 25-11, 28-11, 30-16).

Cu o apărare extrem de solidă, alb-violeții au trecut de olteni cu gândul că o diferență mare de scor i-ar avantaja în situația în care după ultima zi a turneului de la Sibiu va fi nevoie de departajare la coșaveraj pentru stabilirea echipelor calificate la turneul final.

Laszlo Lazar a pus pe tabelă cele mai multe puncte, 21, reușind și 14 recuperări, pentru un double-double de excepție.

El a fost urmat, în ordine, de Sherwood Brown (20p), Mirel Dragoste (16p), Adam Mirkovici (16p), Nikola Gajici (10p), Milos Komatina (10p), Igor Mijajlovici (8p), Cristian Mocrițchi (6p) și Robert Schipor (2).

În această partidă au evoluat toți cei 11 jucători trecuți pe foaia oficială de antrenorul-manager Dragan Petricevici.

Am consemnat și un debut la seniori, cel al baschetbalistului timișorean Ciprian Cordea, care în vară și-a încheiat perioada de juniorat.

„Felicitări jucătorilor pentru o abordare foarte bună. Au înțeles că dacă sunt jucători mari atunci trebuie să trateze cu mare seriozitate meciurile cu orice adversar, oricât de <<mic>> sau de <<mare>> este la ora meciului. Sistemul competițional și o eventuală departajare în drumul spre Final 8 este în așa fel încât trebuie să fim concentrați la maximum în fiecare meci, iar eu sunt foarte fericit că după un joc cu o descărcare emoțională și fizică uriașă, mă refer la cel cu Voluntari, au înțeles importanța victoriei la scor în acest meci. Cine nu înțelege despre ce vorbesc îl rog respectuos să citească regulamentul de departajare. Totodată, nu am venit aici să ne mulțumim cu una sau cu două victorii, ci să obținem maximum din fiecare meci. În orice alte condiții, cu siguranță aș fi acordat câteva minute în plus tinerilor Schipor și Cordea, dar consider că trebuie evidențiate trei lucruri importante legate de ei. Schipor a marcat primele puncte în meciuri oficiale din carieră. Cordea, care în urmă cu trei luni se lăsase de baschet după ce a terminat junioratul, a bifat prima apariție pe parchet, chiar dacă a fost una scurtă. Al treilea aspect foarte important este un mesaj pe care îl am pentru ei și pentru ceilalți jucători tineri, și anume că minutele în meciuri se câștigă la antrenamente, iar eu văd că acești copii sunt pe un drum bun. Mă bucur și pentru evoluțiile foarte bune la acest turneu ale lui Mirel Dragoste și Laszlo Lazar, dar în primul rând sunt mulțumit de abordarea tuturor. Începem să înțelegem, și asta face diferența între echipa de anul trecut și cea de acum, că punctele noastre trebuie să vină dintr-o apărare bună, nu dintr-un atac bun”, a declarat Dragan Petricevici.

În celelalte meciuri disputate în cadrul competiției de pe Cibin s-au înregistrat următoarele rezultate: CSU Sibiu – CSM Târgu Jiu 111-89, CSO Voluntari – CSU Sibiu 91-83.

Mâine sunt programate întâlnirile CSO Voluntari – CSM Târgu Jiu (ora 16, FRB TV) și CSU Sibiu – SCM Timișoara (ora 19,30, FRB TV).

Din cele trei grupe din faza preliminară a Cupei României se vor califica la turneul final primele două clasate și cele mai bine două clasate de pe locul al treilea.