Ionuț Nasleu, condamnat la aproape 3 ani de închisoare cu suspendare și plata unor despăgubiri

Ionuț Nasleu, fost director al SC Piețe SA Timișoara, a fost condamnat la doi ani, opt luni și 20 de zile de închisoare cu suspendare de către Judecătoria Timișoara. Nasleu a fost găsit vinovat pentru șantajarea jurnaliștilor Dragoș Boța și Iulia Boța. El trebuie să le acorde celor doi și importante daune materiale. Sentința poate fi atacată cu apel. Iată decizia Judecătoriei Timișoara:

„Tip soluție: Condamnare

Solutia pe scurt: I. În baza art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen., cu referire la art. 207 alin. 1 ?i 2 C.p. rap. la art. 131 Legea 78/2000, achită pe inculpatul NASLEU IOAN, având domiciliul procesual ales în mun. Timişoara, str. Palanca nr. 2, corp A, et. 1, ap. 6, jud., fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de șantaj în dauna persoanelor Stefoni Marius Gheorghe şi Holeiciuc Ştefania. II. A.

În baza art. 207 alin. 1 ?i 2 C.p. rap. la art. 131 Legea 78/2000, condamnă pe inculpatul NASLEU IOAN, având domiciliul procesual ales în mun. Timişoara, str. Palanca nr. 2, corp A, et. 1, ap. 6, jud. Timiş şa BEG Popa Moruş (e-mail avo.popa.cristian”gmail.com) fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare sub aspectul săvârşirii infracţiunii Şantaj (persoană vătămată Boţa Dragoş).

În temeiul art. 67 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) C.pen. – constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 4 ani, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, conform art. 68 alin. 1 lit. b) C.pen.

În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) C.pen., din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală va fi considerată ca executată, în ipoteza anulării sau revocării suspendării sub supraveghere. B. În baza art. 207 alin. 1 ?i 2 C.p. rap. la art. 131 Legea 78/2000, condamnă pe inculpatul NASLEU IOAN, la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare sub aspectul săvârşirii infracţiunii Şantaj (persoană vătămată Boţa Iulica).

În temeiul art. 67 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) C.pen. – constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 4 ani, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, conform art. 68 alin. 1 lit. b) C.pen.

În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) C.pen., din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală va fi considerată ca executată, în ipoteza anulării sau revocării suspendării sub supraveghere. C. În baza art. 320 alin. 1 şi 2 C.pen. condamnă pe inculpatul NASLEU IOAN la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de Fals material în înscrisuri oficiale. D. În baza art. 47 rap. la art. 322 C.pen., condamnă pe inculpatul NASELU IOAN la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la uz de fals.

În temeiul art. 38-39 alin. 1 lit. b C.pen., aplică în sarcina inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 8 luni închisoare, la care se va adăuga un spor de 1 an şi 20 zile închisoare (reprezentând 1/3 din suma celorlalte pedepse aplicate pentru infracţiunile concurente), în final inculpatul fiind condamnat la pedeapsa închisorii de 2 ani 8 luni şi 20 zile închisoare. În baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen.

În temeiul art. 45 alin. 1 rap. la art. 67 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 4 ani, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, conform art. 68 alin. 1 lit. b) C.pen. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală va fi considerată ca executată, în ipoteza anulării sau revocării suspendării sub supraveghere.

În baza art. 93 alin. 1 C.pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Timiș, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) C.pen., obligă inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunicate.

În baza art. 93 alin. 3 impune inculpatului să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile la una dintre următoarele două instituţii: Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş sau a STP Timişoara.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., respectiv a faptului că dacă pe parcursul termenului de supraveghere va săvârşi o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului de supraveghere pentru care se va pronunţa o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar şi după expirarea acestui termen şi a faptului că dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu va respecta măsurile de supraveghere sau nu va executa obligaţiile impuse de instanţă, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei în regim de detenție.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C.proc.pen., rap. la art. 72 C.pen., scade din durata pedepsei aplicate în sarcina inculpatului durata reţinerii de 24 ore din data de 25.02.2021, ora. 04:20 până la data de 26.02.2021, ora: 04:20. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. b C.proc.pen., instanţa va revoca măsura controlului judiciar luată faţă de inculpatul Nasleu Ioan, aceasta nemaifiind necesară în vedere asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, în condiţiile art. 202 C.proc.pen.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. b C.proc.pen., dispune restituirea către inculpat a celor două telefoane mobile marca Iphone 11 Pus cu seriile IMEI 353906100430579 şi 353906100448712 şi marca Iphone 12 Pro Max cu seriile IMEI 356728119128391 şi 35672811800534. În baza art. 19 C.proc.pen., rap. la art. 1349, art. 1357 şi art. 1381C.civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă BOŢA DRAGOŞ ŞI BOŢA IULICA şi obligă pe inculpatul NASLEU IOAN la plata către aceştia a sumei de: – 10.000 euro (echivalent în lei la data plăţii) către partea civilă BOŢA DRAGOŞ. – 15.000 euro (echivalent în lei la data plăţii) către partea civilă BOŢA IULICA.

Respinge în rest pretenţiile civile formulate, ca neîntemeiate. În temeiul art. 19 rap. la art. 25 C.proc.pen., cu referire la art. 16 b teza I C.proc.pen, lasă nesoluţionată acţiunea civilă exercitată în cauză de către părţile civile Stefoni Marius Gheorghe şi Holeiciuc Ştefania.

În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 3.500 lei (din care suma de 2.000 aferentă urmăririi penale), cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat pentru prezentul litigiu. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunțată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 20.01.2022.”