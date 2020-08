În Timiș sunt 10 focare active de coronavirus: localități, unități medicale, fabrici dar și un centru de îngrijire pentru copii

În județul Timiș există 10 focare active de coronavirus aflate sub supraveghere epidemiologică. Direcția de Sănătate Publică are în desfășurare în ultimele 24 de ore 33 de anchete epidemiologice, alte 25 fiind finalizate.

Smithfield – 215 cazuri confirmate – Focar in supraveghere

Maternitate privată – 6 cazuri confirmate – Focar in supraveghere

Spitalul de Psihiatrie Gătaia -12 cazuri confirmate – Focar in supraveghere

Unitate Economică- 3 cazuri confirmate- Focar in supraveghere

Comună – 11 cazuri confirmate- Focar in supraveghere

Oncohepl – 13 cazuri confirmate- Focar in supraveghere

Unitate Economică – 5 cazuri confirmate – Focar in supraveghere

Spitalul Municipal Timișoara – 4 cazuri confirmate- Focar in supraveghere

Centru pentru minori – 3 cazuri confirmate- Focar in supraveghere

ZONA FĂGET – 58 cazuri confirmate, dintre care, două decese.

Direcţia de Sănătate Publică Timiș, prin personalul de specialitate urmărește și monitorizează cu deosebită atenție evoluția situației infecției cu noul coronavirus în această zonă.