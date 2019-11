Timișorenii care se vor afla vineri, 29 noiembrie, la ora 19, în spațiul Kunsthalle Bega (Bd. Circumvalațiunii nr. 10) vor avea prilejul de a asista la un performance inedit, în stil poetry jam, susținut de artistele Virginia Lupu și Bety Pisică, acompaniate de DJ s Florin Pusi & Darius.

Intitulat „Horoscop performativ feminist 2020”, acesta va oferi detalii despre cum sunt feministele în funcție de zodia în care s-au născut, ce spun ele bărbaților cis albi heterosexuali în funcție de aceleași zodii, dar şi câteva previziuni pentru anul ce vine.

„Feminismul și studiile queer au devenit mainstream încă de acum aproximativ 30 de ani. Atât persoanele queer, cât și feministele se află într-o relație directă, apropiată cu horoscopul astrologic și cu studiile de astrologie. În România este evidentă întârzierea culturală privind aceste conexiuni, iar la nivel local ne rezumăm doar la horoscopul european preluat și promovat prin mass-media, un horoscop plin de stereotipuri și foarte heteronormativ.

În prezent, există mulți astrologi queer și feministe care au integrat experiența lor de zi cu zi în domeniu și au dezvoltat noi concepte privind această experiență. Astrologia și horoscopul, poziționate într-un context feminist, devin mult mai empatice, mult mai inclusive, iar aceste noi concepte astrologice vor contribui în timp la schimbarea percepției sceptice a oamenilor privind astrologia și horoscopul, influenţând şi scepticismul publicului mainstream legat de asta.

În acest context, este important să deconstruim astrologia și pronosticurile horoscoapelor și să le inovăm cu teorie și critică queer și feministă”, subliniază creatorii acestui performance.

Virginia Lupu face parte din proiectul expozițional „lay me down across the lines”, curatoriat de Valentina Iancu, prezentat la Timişoara de Kunsthalle Bega, în perioada 13 septembrie – 13 decembrie, un proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național din România în care s-au implicat, de asemena, Mihaela Cîmpeanu, Roberta Curcă, Katja Lee Eliad, Yishay Garbasz, Sasha Ichim, Adelina Ivan, Alexandra Ivanciu & Anastasia Jurescu, Hortensia Mi Kafchin , Elana Katz, Virginia Lupu, leana Paşcalău, Aris Tureac, Smaranda Ursuleanu şi Oana Paula Vainer.

Cercetarea „lay me down across the lines” aduce laolaltă o serie de narațiuni feministe ce propun orientarea spre o gândire intersecțională, atentă la multitudinea condiționărilor care determină realitatea feminină.

Expoziția explorează fragilitatea diferenței prin intermediul poveștii personale şi optează pentru fragmentare pentru a sublinia diversitatea feminismelor existente pe scena artistică. „lay me down across the lines” reprezintă un exercițiu curatorial de suspendare a gravitației în sistemul de norme din interiorul culturii.

Noul spațiu de gândire obținut astfel deschide privirii feminine posibilitatea să se întoarcă spre interior pentru a-și formula narativele proprii.