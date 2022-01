Grevă de avertisment în învățământul timişean / Foto

Salariații din învățământ au iniţiat, miercuri, într-o grevă de avertisment de două ore. În județul Timiș, la protest au participat un număr considerabil de cadre didactice de la Sindicatul Independent din Învățământul Preuniversitar ”Spiru Haret”, cea mai reprezentativă structură sindicală timișeană, care numără peste 90 la sută din totalul personalului din educație.

Potrivit liderului sindical Virgil Popescu, foarte mulți membri au fost în grevă de avertisment, starea de nemulțumire fiind evidentă:

”Este neapărat nevoie să avem o întâlnire cu premierul la nivel de federații sindicale, pentru a se lua măsurile care se impun. Noi am tot încercat să găsim înțelegere, am recurs la toate formulele posibile, dar am fost tratați cu indiferență, mai ales la sediul partidelor politice. A fost bătaie de joc. E inadmisibil să ni se aloce doar 2,29 la sută din PIB”.

Iată care sunt revendicările sindicale:

1. Acordarea, încă de la începutul anului 2022, a salariilor de bază prevăzute de anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 pentru personalul din învățământ (cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic).

2. Alocarea procentului de 6 la sută din P.I.B. pentru finanțarea educației.

3. Adoptarea unei măsuri legislative de natură reparatorie, prin care întregul personal didactic să beneficieze de calculul și plata corecte ale drepturilor salariale cuvenite conform tranșelor de vechime în învățământ (de la data de 01.09.2017), respectiv ale drepturilor reglementate ca majorări/creșteri salariale (începând cu 01.01.2019), potrivit Legii-cadru nr. 153/2017.

4.Acordarea sporurilor pentru condițiile de muncă prevăzute de Regulamentele emise în baza Legii-cadru nr. 153/2017.

5. Plata orelor suplimentare pentru munca prestată de personalul didactic auxiliar și nedidactic peste timpul normal de muncă.

6. Suplimentarea numărului de posturi didactice auxiliare și nedidactice necesare pentru ca unitățile de învățământ să își desfășoare activitatea în condiții cât mai bune.