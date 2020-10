Ghirozeanul Alex Beleiu, dublu campion european la motociclism! A fost declarat campion internaţional al Slovaciei

Ghirozeanul Alex Beleiu își menține titlul de campion european la motociclism câștigat anul trecut la ”Alpe Adria Vintage 2019”, astfel el devine primul român dublu campion european care a câștigat ambele manșe la campionatul ”Alpe Adria Vintage 2020”din Slovacia. Mai mult decât atât, Alex a fost declarat oficial Campion Internațional al Slovaciei.

Campionatul european de motociclism ”Alpe Adria Vintage 2020” a avut loc pe circuitul Slovakiaring, pe 3-4 octombrie, și a găzduit sportivi foarte bine pregătiți din Austria, Slovacia, Lituania, Italia, Turcia, Polonia, Serbia , Slovenia, Ungaria și Croația.

„A fost o cursă destul de grea, pot spune că m-a solicitat la maxim, dar am fost foarte bine pregătit și știam că voi face față cu brio. În plus, experiența de anul trecut m-a ajutat să-mi mențin titlul și să fiu din nou pe podium. Acest campionat european se desfășoară din 1981 și este un campionat frumos cu reguli foarte stricte care are loc doar pe piste de nivel european. Am avut concurenți foarte bine pregătiți, cu o echipă foarte bună lângă ei, dar eu am pornit la start cu gândul la marele titlu”, a declarat Alex Beleiu.

”Alex merită toată aprecierea noastră. Este intr-adevăr o performanță notabilă pentru comunitatea noastră și pentru Clubul Sportiv Comunal Ghiroda Și Giarmata Vii, Alex fiind primul român care câstigă a doua oară acest campionat și care nu a încetat să ne uimească cu perseverența și determinarea de care a dat dovadă în acest an”, a spus Marius Poclid, directorul Clubului Sportiv Comunal Ghiroda şi Giarmata Vii.