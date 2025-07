Ghiroda își completează staff-ul tehnic. Alexandru Popovici, numit team-manager. Imagini memorabile cu fostul polist

Divizionara a treia CSC Ghiroda și Giarmata Vii s-a reunit în această săptămână sub comanda antrenorului Călin Cojocaru. După două săptămâni de reacomodare de efort va începe perioada de pregătire fizică specifică, iar apoi va fi dat startul meciurilor de verificare.

Pentru început, două noutăți în staff-ul tehnic – Florin Brădău (director tehnic) și Alexandru Popovici (team-manager). La capitolul plecări au fost oficializate despărțirile de jucătorii Fabio Trip, Mircea Stupu, Harald Fridrich și Dragoș Coroiu.

„Băieții au fost bucuroși să se întoarcă la fotbal, să facă din nou ceea ce le face plăcere. Au revenit cu forțe proaspete și cu poftă de a obține performanțe. Suntem în club care pune un accent mare pe organizare. A fost o perioadă în care am muncit mult pentru a organiza pregătirea foarte bine. Ea definește ceea ce înseamnă partea fotbalistică în perioada competițională. Am făcut anumite lucruri și la academie, unde am urcat în clasament, suntem pe poziția a 38-a în topul academiilor.

Jucătorii primei echipe trebuie să înțeleagă că ei reprezintă modele pentru juniorii noștri. Sper ca la finalul acestui sezon să promovăm în Liga a II-a. Încercăm să pregătim clubul pentru o asemenea performanță. În acest sens, Florin Brădău va ocupa funcția de director sportiv, o funcție necesară pentru acel nivel. În privința lotului sunt câteva modificări. La patru jucători nu le-am prelungit contractele, iar în ceea ce privește achizițiile încă nu avem contracte semnate”, a declarat directorul Marius Poclid.

„Pe băieți i-am găsit motivați și dornici să se antreneze. Ne așteaptă o perioadă lungă de pregătire, care în general nu este tocmai plăcută pentru jucători, însă i-am văzut cu zâmbetul pe buze și asta mă bucură. În primele două săptămâni va fi o reacomodare la efort, după care va urma o pregătire fizică specifică. Vom începe apoi cu meciurile amicale și cu cele oficiale din Cupa României, urmând să ne apropiem de începerea campionatului. Noul sistem este mai bun, mai motivant. Va trebui să ne batem pentru fiecare punct”, a spus, la rândul său, antrenorul principal Călin Cojocaru.

După ce la finalul sezonului trecut a renunțat la cariera de fotbalist, îmbrăcând ultima dată tocmai tricoul grupării din comuna Ghiroda, ex-polistul Alexandru Popovici preia funcția de team-manager. El a absolvit un curs în acest sens ce a fost organizat de Academia Națională de Fotbal.

„Mulțumesc clubului că mi-a oferit șansa de a continua în lumea fotbalului. După 20 de ani de fotbal profesionist era păcat să nu beneficiez de această șansă de a da mai departe tot ce am învățat în această perioadă lungă de timp. Îmi voi intra treptat în atribuții, vreau să-i ajut pe băieți să înțeleagă ce înseamnă să practice sportul de performanță și ce sacrificii trebuie să facă în acest sens. Voi fi un tampon între jucători și conducere, voi prelua dificultățile lor și voi încerca să le rezolv. Îmi voi pune tot sufletul în interesul echipei și sper să facem o treabă cât mai bună!”, a precizat Alexandru Popovici.

Imagini memorabile cu fostul polist: