Foştii colegi ai arheologului care s-a sinucis au protestat în faţa consiliului judeţean

Foștii colegi ai arheologului Marius Râza (31 de ani), care s-a sinucis în urmă cu o săptămână, au manifestat, vineri, în fața clădirii Consiliului Județean Hunedoara și a Prefecturii Hunedoara pentru a a-i aduce un omagiu și pentru a reclama inechitățile salariale ale personalului din muzeu, de care și acesta era afectat.

Cu o zi înaintea decesului tânărului, susțin liderii sindicatului angajaților muzeului, acesta primise un răspuns neconcludent de la conducerea instituției, după ce reclamase faptul că avea un venit brut mai mic de 2.000 de lei.

„A trecut o săptămână de când colegul nostru Marius Râza a hotărât să treacă la cele veșnice, în condițiile în care viața, greutățile, problemele sentimentale, nu în ultimul rând, dar mai ales pauperitatea și discriminarea l-au adus într-un asemenea hal. Noi am întreprins o serie de demersuri pe parcursul acestui an, în care am semnalat în numeroase rânduri, prin memorii către Consiliul Județean și către Prefectura Hunedoara, situația improprie a salarizării în cadrul unei instituții de cultură, aflată în subordinea Consiliului Județean Hunedoara.

Situația aceasta dramatică o regăsim chiar la colegul nostru, încadrat Arheolog 2, cu 1.943 lei, un salariu brut care nu poate fi explicat prin nicio formulă și care avea un similar în plată, un alt coleg de-al nostru, cu 3.500 de lei.

Ceea ce colegul nostru a solicitat din partea conducerii a fost să i se lămurească în ce manieră se află în această situație de salarizare, iar răspunsul care poartă data anterioară, deci cu o zi înainte de a se produce evenimentul tragic, este o însăilare de legi, deci răspunsul este fără răspuns”, a declarat arheologul Mihai Căstăian, preşedintele Sindicatului Personalului Ştiinţific şi Tehnic Auxiliar din cadrul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.

Circa 20 de angajați ai Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva au protestat la Deva. Reprezentanții lor au prezentat un memoriu conducerii Consiliului Județean Hunedoara și celei a Prefecturii Hunedoara, în care s-au plâns de discriminările salariale la care sunt supuși unii dintre angajați și de lipsa unor explicații concludente pentru aceste inechități. Vor avea loc verificări, au informat reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara. Reprezentanții Muzeului Civilizației dacice și Romane Deva au precizat că au respectat legea în totalitate, în ce privește stabilirea salariilor, conform zhd.ro.