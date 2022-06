Florin Cîțu a demisionat de la șefia Senatului. Alina Gorghiu va ocupa interimar funcția

Florin Cîțu a pierdut miercuri și ultimă funcție politică pe care o mai avea. Liberalii au decis să îi retragă sprijinul, așa că și-a dat demisia și de la șefia Senatului, unde a stat aproape jumătate de an.

Surse politice spun că liderii PNL au fost nemulțumiți de declarațiile critice la adresa guvernării cu PSD pe care Cîțu le-a făcut în ultima perioadă. La plecare însă, Florin Cîtu a spus că nu-și regretă afirmațiile și că va continua să critice, dacă este cazul.

În locul lui la Senat, interimar va fi Alina Gorghiu.

″Ţinând cont de activitatea guvernamentală şi parlamentară, de responsabilitatea PNL şi de nevoia de coerenţă care trebuie luate la nivelul Guvernului şi în deplină concordanţă cu deciziile luate politic la nivelul Coaliţiei, au avut loc discuţii, au avut loc dezbateri şi în urma acestora preşedintele Senatului, Florin Cîţu, şi-a anunţat demisia, urmând ca funcţia de preşedinte al Senatului, cu delegare de atribuţii, să fie exercitată de dna senator Alina Gorghiu”, a spus Ciucă, miercuri, după şedinţa senatorilor PNL.

Florin Cîţu a declarat, miercuri, că şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al Senatului după ce liderul partidului, premierul Nicolae Ciucă, şi secretarul general al PNL i-au cerut acest lucru, transmiţându-i că i s-a retras sprijinul politic.

“Preşedintele partidului şi secretarul general mi-au cerut demisia, mi s-a spus că mi s-a retras sprijinul partidului, e o funcţie politică.

Bineînţeles că în aceste condiţii nu am vrut să îi pun în situaţia penibilă pe colegii mei, unii dintre ei, să voteze împotriva conducerii partidului şi am decis, am luat această decizie personal, pentru a nu crea probleme Partidului Naţional Liberal. Totdeauna m-a interesat imaginea PNL”, a precizat Cîţu, răspunzând unei întrebări pe această temă, potrivit Agerpres.

El a adăugat că i s-au reproşat declaraţiile pe care le-a făcut de “ani de zile” împotriva unor măsuri care “fac rău românilor”, menţionând că acele măsuri vin de la PSD.

“Declaraţiile care sunt aceleaşi de ani de zile împotriva unor măsuri care fac rău românilor. Acele măsuri vin de la PSD, asta este problema, dar sunt măsuri care eu consider că fac rău românilor, eu consider că Partidul Naţional Liberal trebuie să stea aproape de antreprenori, trebuie să stea aproape de sectorul privat, iar măsurile care vin împotriva lor întotdeauna le-am considerat nocive”, a afirmat Cîţu.

Cîțu a pierdut toate funcțiile politice în mai puțin de un an

Întrebat ce intenţionează să facă în continuare, în condiţiile în care în mai puţin de un an i-au fost retrase toate funcţiile, de la premier, preşedinte al PNL, preşedinte al filialei PNL Sector 3 şi preşedinte al Senatului, Cîţu a spus că va face politică, pentru că funcţiile nu sunt pe viaţă.

“Politică, exact ce am făcut înainte, acestea sunt funcţii pe care le primeşti în urma unei activităţi pe care o ai, activitatea de senator, funcţiile nu sunt pe viaţă”, a punctat liberalul.

El a adăugat că nu regretă declaraţiile pe care le-a făcut şi care au dus la demisia sa din funcţia de preşedinte al Senatului, subliniind că este în politică pentru români şi se va opune întotdeauna măsurilor care se iau împotriva lor.

“Niciodată, repet, eu nu sunt în politică pentru mine, sunt în politică pentru români şi atât timp cât vor fi măsuri în spaţiul public sau cineva încearcă să ia măsuri împotriva românilor, eu mă voi opune, voi încerca să spun că aceste măsuri nu îşi au rostul.

Trebuie să nu fim ipocriţi. Astăzi, rezultatele, inflaţie, dobânzi, perspectivele unei crize majore, nu vin din neant. Există o guvernare şi eu cred că dacă această guvernare nu era cu PSD, pe care nu am vrut-o niciodată, rezultatele ar fi fost mult mai bune. Partidul Naţional Liberal are soluţii”, a conchis Florin Cîţu, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă ar fi rămas în funcţie dacă nu era această guvernare cu PSD şi dacă i s-a încheiat cariera politică, Cîţu a răspuns:

“De ce? Astea sunt funcţii, în politică sunt senator. Nu este vorba de funcţie, ne facem treaba în politică acolo unde suntem. Un vot în Parlament, aşa îţi faci treaba în politică. Deciziile se iau în urma unui vot pe care îl ai în partid, îl ai în grupul parlamentar ş.a.m.d. O decizie finală se ia în urma unui vot care vine cu susţinerea partidului. Nimeni nu ia o decizie de unul singur (…).

Vă spun că PSD sunt cei pe care i-am supărat, dar trebuie să ne uităm la rezultatele acestei guvernări şi până la urmă aici suntem”, a încheiat Cîţu, nu înainte de a răspunde că iese din funcţie pe aceeaşi melodie pe care a intrat – “Don’t Stop Me Now”.

Ce a spus Cîțu înainte de ședința în care a rămas fără funcția de șef al Senatului

Înainte de ședință Florin Cîţu a declarat că: „Știți foarte bine că aceste decizii aparțin PNL, ești președinte al Senatului cu sprijinul Partidului Național Liberal. (…) Eu nu am aceste informații, nu m-a sunat nimeni…”.

Întrebat dacă are să-şi reproşeze ceva, în contextul unei eventuale schimbări din funcţia de preşedinte al Senatului, Cîţu a răspuns: “Nu!”.

Referindu-se la durata carierei sale politice, preşedintele Senatului a menţionat că se află din 2016 în politică.

“Din 2016 şi până acum? Şi sunt încă în politică”, a mai spus Florin Cîţu.

În urmă cu doar două zile, Florin Cîțu a fost schimbat și de la şefia filialei PNL Sector 3, pe care o conducea interimar. Anunțul a fost făcut luni, de președintele partidului, Nicolae Ciucă.

„Au fost luate decizii în ceea ce priveşte clarificarea conducerii filialei PNL la Sectorul 3, deoarece e o chestiune de ieşire din termen şi a fost numit un prim-vicepreşedinte care are termen 30 de zile să vină cu o propunere de preşedinte interimar şi o dată pentru organizarea alegerilor, iar la PNL Gorj am numit un prim-vicepreşedinte astfel încât să clarificăm filiala situaţiei, urmând ca în 30 de zile să alegem un preşedinte al filialei”, a declarat Nicolae Ciucă, după şedinţa BPN al PNL care a avut loc luni la Parlament, potrivit stirileprotv.ro.