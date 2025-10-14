Festivalul prozei scurte revine la Timişoara

În mașină, în metrou, în tren sau în parc, proza scurtă e o paranteză între gânduri, un intermezzo între două acte.

Autentică, accesibilă și deloc demodată, se dovedește un remediu scurt și intens care, administrat în doze moderate, poate crește nivelul de serotonină și toleranța în fața plictiselii și a zilelor lungi și angoasante.

“Inițiat înainte de pandemie, Festivalul SHORT continuă cu o nouă ediție dedicată prozei scurte: cinci orașe – București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Chișinău – 36 de scriitori şi scriitoare, 16 moderatori şi moderatoare, plus muzicieni cât pentru un (alt) festival.

Ca unică manifestare literară de la noi dedicată exclusiv artei prozei scurte, această ediție a Festivalului SHORT aduce laolaltă aproape toți autorii şi autoarele volumelor de povestiri publicate și premiate la noi în ultimii ani, plus cîteva nume încă nedebutate”, spune Marius Chivu, curatorul festivalului.

La Timișoara, acțiunea se va desfăşura la Librăria Cărturești Mercy, după următorul program: joi, 16 octombrie, ora 18, Marius Chivu în dialog cu Viorel Marineasa şi Doru Vătavului, moment muzical Petre Ionuțescu; vineri, 17 octombrie, ora 18, Raluca Hatmanu în dialog cu Delia Hügel şi Gabriel Florin Macsim, moment muzical Monark Trio; sâmbătă, 18 octombrie, ora 11, Robert Șerban în dialog cu Iulia Gherasim şi Cătălin Ceaușoglu, moment muzical Serjio Malagamba.