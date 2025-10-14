Festivalul prozei scurte revine la Timişoara

Cultură/Educaţie
Publicat în de Codrina Tomov
Fără comentarii
Festivalul prozei scurte revine la Timişoara

Festivalul prozei scurte revine la Timişoara

În mașină, în metrou, în tren sau în parc, proza scurtă e o paranteză între gânduri, un intermezzo între două acte.

Autentică, accesibilă și deloc demodată, se dovedește un remediu scurt și intens care, administrat în doze moderate, poate crește nivelul de serotonină și toleranța în fața plictiselii și a zilelor lungi și angoasante.

“Inițiat înainte de pandemie, Festivalul SHORT continuă cu o nouă ediție dedicată prozei scurte: cinci orașe – București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Chișinău – 36 de scriitori şi scriitoare, 16 moderatori şi moderatoare, plus muzicieni cât pentru un (alt) festival.

Ca unică manifestare literară de la noi dedicată exclusiv artei prozei scurte, această ediție a Festivalului SHORT aduce laolaltă aproape toți autorii şi autoarele volumelor de povestiri publicate și premiate la noi în ultimii ani, plus cîteva nume încă nedebutate”, spune Marius Chivu, curatorul festivalului.

CITEȘTE ȘI: „Arhiva Mihai Opriș“, în expoziție la Muzeul Banatului

La Timișoara, acțiunea se va desfăşura la Librăria Cărturești Mercy, după următorul program: joi, 16 octombrie, ora 18, Marius Chivu în dialog cu Viorel Marineasa şi Doru Vătavului, moment muzical Petre Ionuțescu; vineri, 17 octombrie, ora 18, Raluca Hatmanu în dialog cu Delia Hügel şi Gabriel Florin Macsim, moment muzical Monark Trio; sâmbătă, 18 octombrie, ora 11, Robert Șerban în dialog cu Iulia Gherasim şi Cătălin Ceaușoglu, moment muzical Serjio Malagamba.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *