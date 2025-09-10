Femeie omorâtă de câinele familiei, într-o localitate din Banat

În cursul acestei seri, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Reșița au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul că o femeie din localitatea Zorlențu Mare a fost atacată și mușcată de un câine.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că victima este o femeie în vârstă de 70 de ani, care în jurul orei 18.35 a fost mușcată de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully, în timp ce se afla în grădina casei.

La fața locului a fost solicitată de urgență intervenția unui elicopter SMURD, echipajul medical efectuând manevre de resuscitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, femeia a fost declarată decedată.

Câinele implicat în incident a fost tranchilizat și eutanasiat, a transmis IPJ Caraș-Severin.

Cercetările continuă în acest caz sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița pentru ucidere din culpă și neluarea măsurilor de către proprietarul câinelui pentru a preveni atacul asupra unei persoane.