Expoziția artiștilor deținuți se apropie de vernisaj

Galeria Parter – Centrul de Proiecte (str. Vasile Alecsandri nr. 1, Timișoara) va găzdui, în data de 2 august, la ora 18, vernisajul expoziției Out of the Box II, în cadrul căreia 34 de deținuți din Penitenciarul Timișoara, oameni care și-au redescoperit vocea interioară și exprimarea prin arta vizuală, își vor expune creațiile.

O parte dintre artiștii implicați în proiect vor fi prezenți la vernisaj – o ocazie rară de a-i cunoaște și de a le asculta poveștile.

Cu intrare liberă, expoziția va presupune și o suită de tururi ghidate ce se vor anunța cu prilejul deschiderii, va putea fi vizitată de miercuri până duminică între orele 12 – 20 și va avea parte de un finisaj special, în 22 august, la ora 17, în incinta Penitenciarului Timișoara, eveniment la care va fi prezent, în calitate de special guest, muzicianul Beck Corlan.

Out of the Box II continuă direcția de succes inițiată în 2024 și propune un model sustenabil de colaborare între sectorul cultural și cel penitenciar.

Proiectul subliniază forța artei ca instrument de transformare socială și deschide o conversație esențială despre dreptul la a doua șansă, empatie și incluziune.

„Prin acest proiect ne dorim să generăm un impact pozitiv în viețile persoanelor aflate în detenție, să susținem incluziunea socială și să întărim coeziunea comunității din Timișoara, evidențiind rolul transformator al artei și culturii.

Proiectul cultural Out of the Box II își propune, în principal, să răspundă nevoilor culturale actuale și să reînvie interesul pentru artă și creativitate, în special în rândul grupurilor aflate la marginea societății.

Colaborăm cu deținuți pentru a le oferi un spațiu de exprimare artistică și o șansă reală de reintegrare socială”, afirmă Regina Damian, coordonatoarea proiectului Out of the Box II.

Out of the Box este un proiect finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte Timișoara, din fondul pentru nevoi culturale de urgență, în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Timișoara și Asociația Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.